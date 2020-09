Vecinos denuncian al Cicpc por presunta ejecución de dos menores en los Valles del Tuy

Denuncian al Cicpc por presunta ejecución extrajudicial de dos adolescentes en los Valles del Tuy Credito: El Universal

17-09-20.-Giovanny Jesús Gómez Solano, de 16 años, y Alexis Jesús Villafañe, de 14 años se encontraban reunidos en una bodega en el sector Santa Eduvigis de Ocumare del Tuy el pasado miércoles 9 de septiembre cuando llegaron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Criminalísticas (Cicpc).



A pesar de los intentos de los vecinos de evitar que los policías se llevaran a los jóvenes, los dos menores de edad fueron montados en la unidad por los funcionarios policiales y trasladados hasta el sector Caracas Tu, allí fueron asesinados en un supuesto enfrentamiento.



Familiares de los dos menores muertos la mañana de este lunes se encontraban en la morgue de Bello Monte retirando los cadáveres, desde donde exigieron justicia ante lo que consideran se trate de una ejecución extrajudicial.



Los familiares de las víctimas acudieron al Ministerio Público donde a denunciaron lo ocurrido. Insisten en que los adolescentes fueron ejecutados por el Cicpc, ya que no tenían ni armas de fuego, ni estaban solicitados, desconocen las razones del homicidio. El menor de jóvenes Villafañe Solórzano, de 14 años, recibió cuatro disparos en el abdomen y Gómez Solano, tres.



Jorge Solórzano abuelo de uno de los adolescentes señaló: “Ellos fueron ajusticiados por el Cicpc; no tenían armas de fuego. Llevaban harina y un refresco. Ahora los funcionarios dicen que eran delincuentes, cuando esto es totalmente falso. No tenían problemas con nadie. Se dedicaban a sus estudios y al béisbol, porque eran prospectos".



Los familiares hacen un llamado al Ministerio Público para que active las investigaciones que permitan esclarecer el doble crimen.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 291 veces.

La fuente original de este documento es:

EU (https://www.eluniversal.com/sucesos/80231/denuncian-al-cicpc-por-presunta-ejecucion-extrajudicial-de-dos-adolescentes-en-los-valles-del-tuy)