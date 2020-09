Hijo de Carlos Lanz cuestionó apoyo de la ONG Provea por desaparición de su padre

08.09.20 - Alex Lanz, hijo del hasta ahora desaparecido activista social y dirigente político Carlos Lanz, cuestionó el apoyo manifestado en la red social Twitter por la organización defensora de Derechos Humanos Provea.“El próximo 8 de septiembre se cumplirá un mes de la desaparición del dirigente político Carlos Lanz. A la fecha el @MinpublicoVE solo ha dicho que está investigando sin que haya resultados concretos. La responsabilidad o no de funcionarios del Estado debe determinarse” indicó Provea en su cuenta Twitter.Lanz hijo respondió señalando a Provea como una agrupación que respalda violaciones colectivas de derechos humanos como las derivadas con las medidas coercitivas e ilegales del gobierno de los EE.UU, impuestas a Venezuela.Ante el cuestionamiento publico manifestado por Alex Lanz, la ONG emitió un nuevo tuit, esta vez desde la cuenta de su director, Rafael Uzcategui quien señaló “Por petición de su familia, Provea dejará de visibilizar desaparición de Carlos Lanz. Nuestro foco siempre serán las víctimas y sus familiares, que podrán contar con nuestro apoyo cada vez que lo necesiten, sin discriminación alguna”.La respuesta generó la reacción de Alex Lanz señalándola a Uzcategui que no había problema con que dejaran de visibilizar la desaparición de su padre, señalando "ojalá visibilizaran como por una pugna de poderes a tu país lo tienen asfixiado en el más aberrante chantaje que ha vivido su historia. Yo cambiaría la de mi padre por esa visibilidad”, escribió.Ademas agregó “Esta Provea (no la de sus fundadores que es distinto) debería recuperar ese camino; grandioso sería verlos en la CIDH denunciando a EUA y a la OEA (a Almagro pues) como cómplices de que un país hoy no tenga la posibilidad de comer”.Siguió con “Hacer eso sería genial más que hablar de mi padre. Verlos denunciando a @jguaido ante entes internacionales por el contrato Gedeon sería un gran paso. Hacer eso no los volverá gobierneros (ese discurso binario está demás). Esa Provea de 1988 haría eso? Estoy seguro de que si”.“Ese Lito del Kiosko haría eso? Estoy seguro que si y hacer eso es dejar de señalar al gobierno en sus responsabilidades? Jamás, sino contribuir para que en Venezuela exista algo de justicia por lo que se está viviendo en el país”.Continuó con “!Denunciar las claras violaciones al derecho internacional y por ende a los DDHH por parte de esta gente (@jguaido, EUA, Colombia, OEA) ante instancias internacionales sería un extraordinario papel y no los convertiría en “pro gobierno” sino en defensores claros de los DDHH”.Puntualizó que “Es un absurdo pedirles eso a cambio de la “visibilidad” del caso de mi padre? No creo. Pueden uds hacer eso por un país entero? Si creo Lo han hecho? No Podrían contarle al mundo por que no se puede ?”Finalmente Alex Lanz dijo que “Entonces Lito, sin que te sientas (sientan) “atacado” te cambio el caso de mi padre porque uds puedan visibilizar esa realidad que conocen (no sé si padecen) bien y ojalá que en nombre de los DDHH sean aquella vanguardia de finales de los 90s”.Carlos Lanz se encuentra desaparecido desde el sábado 8 de agosto, visto por ultima vez en su residencia en el estado Aragua, acción que mantiene en alerta a los militantes revolucionarios a una especie de declaración de guerra.Lanz ha estado al frente de las luchas revolucionarias en Venezuela y su más reciente aporte es el proyecto "Todas las manos a la Siembra", llevado a cabo desde el Ministerio de Educación.