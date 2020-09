Alemania advierte a Rusia con interrumpir proyecto de gasoducto si no colabora en el “crimen grave” contra Navalny

07-09-20.-En caso de que Moscú se niegue a dar las respuestas esperadas sobre el envenenamiento del líder opositor ruso Alexéi Navalny , la canciller alemana no descarta consecuencias para el proyecto de gasoducto Nord Stream 2.

Esto lo afirmó este lunes el portavoz de la canciller germana, Angela Merkel, en una conferencia de prensa. Cuando se le preguntó si la jefa de Gobierno trataría de evitar que se viera afectado el proyecto de gasoducto en caso de sanciones contra Rusia, Steffen Seibert respondió: "La canciller considera que sería un error descartarlo desde el principio".

Sin embargo, también recordó que no se trata de un proyecto alemán, sino "europeo", y que cuenta con una "base legal" comunitaria.

Si bien el Gobierno alemán considera que aún es "demasiado pronto" para exigir una respuesta de Moscú con respecto al envenenamiento, Seibert señaló que no esperará "meses" y que no descarta "nada" si Rusia no coopera.

El portavoz del Ejecutivo alemán indicó que han pasado cuatro días desde que se anunció públicamente que Navalny fue envenenado con un "arma química militar" del grupo del Novichok, un agente nervioso desarrollado por la Unión Soviética en las décadas 70 y 80 del siglo pasado.

El "tiempo necesario" para una respuesta no ha sido precisado con un ultimátum, "pero no hablamos de meses ni de finales de año", agregó Seibert. "Muchas personas y gobiernos esperan que Rusia aclare" lo sucedido.

Con respecto a la posible reacción común de Alemania junto a sus socios comunitarios y aliados de la OTAN en caso de que Moscú no responda, Seibert indicó que aún no hay una decisión al respecto.

Por su parte, el Kremlin denunció este lunes los "absurdos" intentos de acusar a Rusia del envenenamiento del opositor Alexéi Navalny, hospitalizado en coma en Alemania y víctima, según Berlín, de un agente nervioso de tipo Novichok.

"Todos los intentos de asociar a Rusia de alguna manera con lo sucedido [con Navalny] son inaceptables para nosotros, son absurdos", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

*Con información de afp, reuters y efe