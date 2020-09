(VIDEO) Protestan por las redes: En el día del Empleado Público nada que celebrar con un salario de $ 2,53

La crisis económica por la que atraviesa el país está llevando al pueblo a la desesperación debido a que los bajos salarios no cubren ni la octava parte de la canasta básica, cada vez se observan mas las escenas de hambre, como niños recogiendo restos de vegetales dentro de un camión del aseo y depositarlos dentro de una caja, tal vez para llevar algo de alimentos para el hogar, como nos tocó presenciarlo ayer en Juan Pablo II, cerca de un camión de ventas de hortalizas; o las colas de ayer jueves 03, para comprar un cartón de huevos por 500 BF, en el antiguo espacio donde una vez funcionaron los hoy desparecidos: CADA, Bicentenario y CLAP, en la India; jornada que dejó a mas de la mitad de los que hacían la cola protestando por la frustración, porque la cantidad no alcanzó para tanta gente que se presentó a buscar la preciada proteína. Estes es un escenario normal con el que uno se topa día a día en el país, salir a buscar alimentos para la subsistencia, es parte de la cotidianidad de los venezolanos.

Los empleados públicos son los mas golpeados por la crisis porque en el caso de los privados, muchas compañías para no perder su personal los benefician con bonos pagados en dólares, así como los trabajadores informales que captan dólares y llegan a tener mas entradas que los trabajadores del estado. El Salario Mínimo en Venezuela equivale a un promedio de 2.56 USD al mes, cuando organismos internacionales, como el Banco Mundial, dicen que obtener un salario por debajo de 1.90 USD al día, es estár por debajo de la línea de la pobreza.

Cómo resuelve el Sector Público, una parte recibe remesas, otros sobreviven vendiendo desde sus casas, que es la nueva economía que ha surgido dentro de esta debacle económica. Por otra parte están los que salen a la calle a vender cualquier cosa y luego está la gran mayoría que no sabe como sobrevivir con un exiguo sueldo que ocasiona depresión, impotencia y frustración a millones de venezolanos que no saben como afrontar esto, como saltibanquiar para obtener algo que llevar al estómago para paliar el hambre. Y no hay caja, ni los bonos aliatorios que puedan balancear esta realidad.

Hoy día del Empleado Público, las redes saltán a publicar su inconformidad como forma de protesta, aunque sea de manera virtual para manifestar su descontento ante un día que les recuerda su amarga realidad.

Desde Aragua enviaron este video, vía Twitter e Instagram, donde trabajadores públicos salieron a la calle a protestar por los derechos laborales, un salario digno y condiciones justas para los trabajadores del sector público y privado.





A través de estos mensajes se dejan ver las expresiones de trabajadores descontentos con el salario actual: