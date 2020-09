(VIDEO) Rafael Ramírez: "No entiendo por qué Nicolás Maduro no liberó a los chavistas ni a los militares presos"

02-09-20.-El exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, cuestionó durante una entrevista al programa 'Vladimir a la Carta con Vladimir Villegas que entre los indultos decretados este lunes por Nicolás Maduro no liberaran a nadie del chavismo. “El gobierno es un gran manipulador y no va cambiar porque esa es su naturaleza”, manifestó.“Siempre hay beneficios procesales para gente de la oposición, me parece bien. Pero no entiendo por qué no liberan a los chavistas, a los militares presos. Ahí está ese muchacho Chaparro, que fue ayudante de Chávez, sin beneficios. Están secuestrados, cómo está secuestrado Pedro León. Qué esperan, que se mueran como Nelson Martínez?”, dijo.Señaló además que Gladys Parada tiene cinco años presa por enfrentar contrabandistas y sin saber de qué se le acusa. “Un pacto de élites para ir a unas elecciones amañadas. No hay condiciones para votar. Cómo hacen para votar los 4 millones que están fuera del país. Con partidos intervenidos. Hasta el PPT, Los Tupamaro. Cómo hace la gente pobre para votar, con el FAES haciendo limpieza social”, apuntó.Para el exministro del Petroleo, “los indultos anunciados por el gobierno obedecen a un nuevo pacto entre élites que se están repartiendo el país”.Sobre la situación petrolera, aseguró que actualmente Venezuela es “un cero a la izquierda” ante la Opep.“Estamos ante un gobierno que quería el control de Pdvsa, lo obtuvieron. Llevan nueve juntas directas con personas que no tienen idea del negocio petrolero, y éstas son las consecuencias. Maduro se puso con las refinerías a improvisar, a jugar. Puso a la gente de él. Se necesita conocer la planta, son instalaciones muy complejas.”, explicó.“El mayor error que cometí fue apoyar a Maduro para las presidenciales. Nosotros hicimos lo que Chávez dijo, que también fue un gran error de él pedir que apoyáramos a Maduro”, agregó.Ramírez expresó su solidaridad con los trabajadores petroleros, y aseguró que siempre han contado con su apoyo. “El fondo de los jubilados de Pdvsa, como ustedes saben es una figura jurídica aparte, la junta directiva de Pdvsa no decide nada entorno a esos fondos. El fondo de pensiones se los quitaron desde el 2014, yo salí de la industria petrolera en agosto del 2014”, detalló.“En la junta directiva de fondo de pensionados de PdvsaA, en la cual yo nunca estuve, durante este tiempo sí han estado Asdrúbal Chávez, Wills Rangel y otras personas que deberían rendirle cuenta a ustedes”, agregó.Sobre Diosdado Cabello dijo: “No entiendo por qué Diosdado ha permitido que Maduro haga con él y con el chavismo lo que le ha dado la gana”, concluyó.