(VIDEO) Actriz venezolana Norkys Batista causa indignación al burlarse de una mujer en situación de calle

29-08-20.- La actriz venezolana Norkys Batista fue duramente criticada en las redes sociales luego de que ella misma publicara un video donde se burla juntos au pareja de una mujer en situación de calle.Las críticas surgieron tras viralizarse el video donde se ve a la actriz junto a su pareja almorzando en un restaurante. A una mujer que baila sola y descalza, le grita: “Dile no a las drogas”.“Ella necesita de un odontólogo también”, añade la aritsta. A lo que su pareja, que se ve en el clip, añade: “Así terminan los ‘influencers’ (…) creando contenido”.Muchos cuestionaron a Norkys al respecto, debido a que ella siempre se ha jactado de haber venido desde abajo y querer ayudar a los más necesitados."¡Detestable y miserables todos los comentarios de Norkys Batista hacía la persona en situación de calle, pudiste hacerlo mejor: comprando comida y colaborando, pero no, fuiste tú!!, expresó indignada una usuaria en Twitter."Norkys Batista eres una pobre mujer y el que está contigo, un pobre hombre. Burlarse de las personas en situación de calle para luego grabarlo, te hace ser una persona despreciable en todos los sentidos, escribió una usuaria de la red."Es muy triste que Norkys Batista una "artista" vzla de origen humilde, que salió del barrio y, nos demostró que siempre podemos alcanzar nuestros sueños. Verla volviendo objeto de burla la pobreza, el hambre y la salud mental de otro sin sentir la mínima pena", escribió otro usuario.Posteriormente la actriz se defendió, publicando un video donde aseguraba que ella no le ha hecho “daño” a nadie.“Ay, mi gente, basta de tanta maldad. Ya está bueno”, imploró la artista, al tiempo que agradeció a quienes saben la clase de persona que es y recomendó a la gente “desintoxicarse”.“Yo no soy la culpable de lo que mucha gente está viviendo. Yo también tengo mis malos momentos y muchas veces ni siquiera tengo la culpa, es culpa de otros y aquí estoy. No siempre es como nos lo pintan”, agregó.“Yo sería incapaz, incapaz, de hacerle daño a nadie. No lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora. Y los errores me han enseñado muchísimo y no los pienso volver a cometer”,