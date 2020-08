Ministerio Público descarta hipótesis de secuestro del profesor Carlos Lanz

El fiscal general de la República, Tarek William Saab Credito: Archivo

28-08-20.-El fiscal de la República, Tarek William Saab, informó este viernes detalles sobre la desaparición del profesor venezolano Carlos Lanz.



William Saab señaló en conferencia transmitida por Venezolana de Televisión que las experticias realizadas revelan que el profesor Carlos Lanz salió de su hogar sin acciones violentas, por lo que se descarta que haya sido un secuestro. "No existe, preliminarmente, una evidencia que revele que haya habido violencia en su hogar", aclaró.



Dijo el fiscal que tampoco han llamado a familiares para solicitar un rescate por el profesor. El celular del profesor se mantuvo activo hasta las 11:00 de la mañana del día de su desaparición, el 8 de agosto.



El Ministerio Público, apenas ocurrió la desaparición de Lanz en el estado Aragua, comisionó a los fiscales vinculados con los Derechos Humanos y con casos de extorsión y secuestro. También se incorporaron un psiquiatra y dos expertos en poligrafía.



"Apenas ocurrió el evento y el Ministerio Público comenzó este trabajo discreto y profesional, el propio presidente Nicolás Maduro ha estado, además de pendiente de este hecho, nos ha pedido que vayamos a fondo para esclarecer este hecho", sentenció el fiscal.



"Debo agregar que nuestro órgano auxiliar ha sido la Dgcim, además del Sebin y el Cicpc; quienes han llevado adelante las respectivas pesquisas", agregó.



Para esclarecer este suceso, el Ministerio Público ha realizado 60 acciones, se han entrevistado a 22 personas. Informó que se han realizado múltiples recorridos buscando posibles testigos. Se han hecho análisis de perfiles financieros, de computadoras y vehículos, "sin que hasta este momento podamos tener la certeza de cuál es su situación y su ubicación".



El fiscal resaltó que en este caso el Ministerio Público ha tenido apoyo de Interpol para hacer las diligencias efectivas.



"El Ministerio Público y los cuerpos auxiliares de investigación no hemos escatimado esfuerzos y recursos durante las 24 horas de cada día para dar con el paradero del profesor Carlos Lanz, como sus propios familiares lo han podido comprobar", resaltó el fiscal general.



Dijo que hay varias hipótesis que no puede revelar por la seguridad del caso, "pero que da una línea de investigación para determinar la verdad de este lamentable hecho".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 262 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)