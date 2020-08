Fuerte rechazo de la CIDH a Luis Almagro por atentar contra la "independencia y autonomía” de la institución

26-08-20.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, chocaron el martes públicamente en torno a la decisión de Almagro de abstenerse a renovar al secretario ejecutivo de la CIDH.La CIDH y Almagro, cada uno a través de un comunicado de prensa, presentaron sus posiciones opuestas respecto al proceso de renovación del mandato de Paulo Abrao.La CIDH tachó de “grave embate contra su autonomía e independencia” el hecho de que Almagro decidiera abstenerse a avanzar en el proceso de renovación del brasileño, que es secretario ejecutivo de la CIDH desde 2016.“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza todo tipo de interferencia al ejercicio de su mandato y, en particular, a su facultad de elegir, renovar y separar a sus funcionarios de confianza”, indicó en el comunicado.Por su parte, la OEA dijo en su comunicado que Almagro se abstuvo debido a la existencia “de decenas de denuncias” presentadas contra Abrao por parte de funcionarios de la organización.“Lamentamos que la CIDH, a pesar de estar en conocimiento de decenas de denuncias, en algunos casos por meses, no haya dado traslado de las mismas a la Oficina del Inspector General para su sustanciación”, señaló el comunicado de la OEA. “Esta falta de tramitación es un duro golpe a su credibilidad”.El comunicado de la OEA no aclara qué tipo de denuncias existen contra Abrao. Una portavoz de esa organización no respondió de forma inmediata a preguntas sobre esa cuestión.Cynthia Arnson, directora del programa de Latinoamérica en el centro de investigación y diálogo Woodrow Wilson International Center for Scholars, describió como una pena lo ocurrido a la CIDH.“Es una lástima tremenda ver ataques desde adentro de la OEA a la comisión, que siempre ha tenido que luchar contra los gobiernos que no querían ser señalados o criticados”, señaló.Arnson dijo que los enemigos de la CIDH son mucho mayores que los amigos de los derechos humanos.“Preservar la independencia y la capacidad institucional de la comisión debería ser una prioridad para la comunidad internacional, para la comunidad interamericana,” dijo.La comisión aseguró en su comunicado publicado en su cuenta de Twitter que en enero de 2020 decidió por unanimidad renovar el mandato de Abrao para el periodo 2020-2024 y que eso se comunicó a Almagro en ese momento.“Las normas sobre las que se elaboró el Sistema Interamericano de #DDHH responden a la necesidad de resguardar competencias y autonomía institucional de la @CIDH para impedir que actores externos determinen quienes desempeñan estos cargos”.Almagro tildó como que “falta de ética y repudiable” generar confusión respecto a lo que constituye la responsabilidad y rendición de cuentas de uno o más funcionarios y lo que constituye la autonomía de la CIDH.Abrao ha sido reconocido por su labor en Nicaragua, donde muchos murieron en las protestas que estallaron en 2018 contra el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega. La CIDH envió una misión en el terreno, que fue posteriormente expulsada del país centroamericano.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia.*Con información de AP