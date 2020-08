(VIDEO) Ocho en tres días: Otra masacre en Colombia

18.08.20 - El alcalde del municipio Ricaurte en el departamento colombiano de Nariño, Eder Burgos, confirmó hoy otra masacre en la cual murieron tres indígenas de la comunidad Awà.



Nos preocupa esta situación que afecta a las comunidades y no encontramos las garantías como ciudadanos de Colombia para vivir dignamente, con tranquilidad, expresó el edil.



Hizo un llamado a los gobiernos departamental y nacional para que otorguen garantías que generen confianza porque todos los días -dijo- 'no podemos estar reportando muertos por las confrontaciones armadas entre grupos al margen de la ley'.



Este hecho se suma a la masacre de ocho jóvenes registrada hace pocos días en Samaniego, también en el departamento de Nariño y que conmociona a Colombia, expresó por medio de su cuenta en Twitter Luis Alberto Albán, de la Cámara de Representantes por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.



'No es posible que esto esté sucediendo, la violencia se agudiza ante la grave falta de atención y garantías de vida para la gente', agregó.



Por su parte Sergio Marín, representante de la Cámara por el mismo partido, manifestó que se trata de tres masacres en ocho días.



'No sólo iban a volver trizas la Paz, iban a volver trizas a Colombia!', dijo al referirse al gobierno de Iván Duque que desde su llegada al poder dejó a un lado el Acuerdo Final de paz, como constatan inumerables denuncias en este país.



Asimismo, María José Pizarro, representante a la Cámara por la coalición Decentes señaló también en la misma red social que los actuales gobernante del partido centro Democrático dijeron que no harían trizas la paz.



'Mentira van tres masacres en ocho días. 9 jóvenes del resguardo Pialambi de Pueblo Viejo masacrados en Ricaurte, Nariño. áNos negamos a ver morir a la juventud de nuestra patria! Indignación total!', recalcó.



Colombia vive una espiral de violencia enfocada en los últimos días hacia los jóvenes, pero en esta crisis, denunciada una y otra vez, también son blanco de los crímenes líderes sociales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, exguerrilleros y otros.