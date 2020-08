(AUDIO) Abogado defensor de DDHH: Aún se desconoce donde está y los motivos de la desaparición de Carlos Lanz

18-08-20.-El abogado, Ignacio Ramírez, aseguró durante una entrevista con Vladimir Villegas en Unión Radio que hasta el momento las autoridades no han determinado los motivos ni el paradero del sociólogo Carlos Lanz, del cual no se tiene información desde el pasado 8 de agosto.

«No hay un factor de tipo familiar, no hay un factor de salud que haya impedido que él se desoriente. Muy por el contrario, toda su familia, y particularmente sus hijos, han aclarado con suficiente elementos de juicio que Carlos se encontraba en perfectas condiciones de salud física y mental», comentó.

Ramírez descarta la hipótesis de que Lanz haya sido una persona incómoda a cierto sector político del país, a pesar de que sus familiares hablan de desaparición forzosa, una figura que, según explicó, «también se le puede acreditar a grupos con fines terroristas».

«Carlos era una persona que era solicitado como un expositor con experticia en materia de seguridad y defensa que lo convertían más bien en un tema de apoyo»

Ramírez señaló que «yo no salvo de responsabilidad a nadie en particular, a nadie pero a nadie, ni siquiera al Estado», pero no se debe caer en la especulación y la conjetura ante la falta de evidencias.

Por otro lado, diversas organizacionese individualidades se reunieron para plantear la ruta que sigue en la lucha por la aparición de Carlos Lanz.

Luego de jornadas que exigían el pronunciamiento de la FGR en el caso, el Ministerio Público ordenó investigar su desaparición.

