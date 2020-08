(VIDEO) Familiares y militantes del movimiento popular venezolano exigen justicia para Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba

15.08.20 - En las afueras de PDVSA La Campiña en Caracas, bajo las medidas de prevención sanitaria, el pasado jueves 13 de agosto, familiares y militantes del movimiento popular venezolano realizaron un acto presencial en solidaridad por la liberación de lxs jóvenes Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba.Esta manifestación pacífica contó con la presencia de las organizaciones Movimiento de Inquilinos e Inquilinas, Calistenia Cultural, Surgentes, entre otros colectivos.Protestaron porque persisten las vulneraciones de los derechos de la pareja detenida.Durante esta actividad, Iracara Chirinos, hermana de Alfredo Chirinos, denunció que, después de casi seis meses, Alfredo y Aryenis, quienes están presos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIGCIM), continúan siendo sometidos a tratos crueles.“Porque cada vez que no reciben alimentos, significa que no reciben la alimentación necesaria. Y además de esto, aunque hay una resolución del TSJ que se apega al decreto del presidente Nicolás Maduro en cuanto a la pandemia, han causado más retardo procesal del caso”, expresó Chirinos.Asimismo, señaló que el día lunes 10 de agosto se cumplió un mes de haber solicitado por escrito al Tribunal primero de Terrorismo la fijación de fecha de audiencia preliminar que fue negada por la pandemia. “Pero entonces vemos que se han celebrado 22 audiencias en este contexto, incluidas las preliminares a los terroristas y mercenarios que pretendieron invadir nuestro país en la Operación Gedeón”, puntualizó Iracara Chirinos.“Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué están encarcelados revolucionarios, ingenieros, luchadores que combatieron la burocracia y la corrupción mientras estuvieron trabajando en PDVSA?”, reflexionó Iracara Chirinos.Chirinos también indicó la vulneración de los derechos a la salud de Aryenis Torrealba. “Hay una situación delicada en cuanto a la pandemia dentro de DIGCIM, porque esta institución presenta un foco de COVID-19. Después de nosotros solicitar en el lapso de un casi un mes que le fuese practicada la prueba rápida a Aryenis Torrealba, porque presentaba todos los síntomas del virus, salió positiva, pero los funcionarios en un principio negaron que hubiera salido positiva y ella siguió teniendo malestares del virus. Gracias a la presión del pueblo que nos ha acompañado, le realizaron la PCR a ella y a las otras doce mujeres detenidas en el recinto”.“Le negaron el resultado pero le mandaron a aplicar retrovirales que le causó vómitos, diarrea y deshidratación severa. Al respecto de Alfredo, pudimos constatar los resultados de su prueba a través de la página web del Ministerio para la Salud. Obtuvo sus resultados el día 22 de julio pero le aplicaron el tratamiento el 30, es decir, ocho días después. Hasta ahora, no los ha visto un médico y el Estado es responsable de la salud de todos los recluidos en el DGCIM. Sabemos que el gobierno ha hecho esfuerzos para combatir la pandemia pero por un lado se vulneran los derechos a la salud y a la vida de estos dos compañeros”, expuso.Además, Thaís Rodríguez, perteneciente al Comité por la Solidaridad y la libertad Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quien participó en la manifestación, enfatizó sobre la violación de sus derechos al momento de su encarcelamiento. “Luego del 28 de febrero, cuando fueron encarcelados, los primeros tres días estuvieron sometidos a tortura. Alfredo fue golpeado, se le practicó asfixia mecánica, le generaron quemaduras y lo golpearon brutalmente. Aryenis estuvo encerrada en un cuarto sin comida ni hidratación regular. A ninguno se les interrogó sino que los funcionarios les insistían declararse culpables y entretanto estuvieron incomunicados de sus familiares”, aseveró.Militantes con espíritu revolucionarioPor otro lado, Rodríguez resaltó el espíritu comprometido de ambos jóvenes con la Revolución Bolivariana. “Alfredo y Aryenis son militantes de esta Revolución, combatientes, voceros de UBCH y consejos comunales que en un principio decidieron continuar su lucha a lo interno de la industria petrolera. Así como lo ratificaba el Comandante Chávez, es decir, combatir la corrupción y burocratismo”.“Durante los años 2017 y 2018, Alfredo comenzó a denunciar lo que ocurría con la gasolina y gas, cómo se provocaba intencionalmente, en medio de años de guarimbas y elecciones, las crisis de gasolina y gas para luego comprarlos más caros en el mercado internacional en detrimento de la sostenibilidad de nuestra industria y de nuestro pueblo. A través de vías legales, de diálogos y transparentes, este joven alertó cómo esa realidad se formó en un método de compra y venta, de negociaciones permanentes, que han venido creando el colapso de nuestra industria”, destacó Rodríguez.En cuanto al expediente de Aryenis y Alfredo, por su parte Antonio González, perteneciente a Surgentes, afirmó que en este documento “no existe ni una sola prueba de que estos muchachos pasaron información estratégica a los EEUU. Es un expediente mal montado sin elementos probatorios. Evidentemente, ellos son el chivo expiatorio de los verdaderos corruptos y falsos positivos para que otros asciendan”.González coincidió en que se les ha violado a estos jóvenes más de cinco derechos humanos. “El derecho a la libertad personal porque están presos y son inocentes. Además la detención preventiva es la norma de nuestro ordenamiento jurídico. Sin audiencia preliminar, estos muchachos siguen detenidos y esto viola el Código Orgánico Procesal Penal”.“También se les vulnera el derecho a la honra y la reputación porque antes de que hubiera un elemento probatorio, se les acusó de espías y terroristas. Se les viola el derecho a la integridad personal, a las garantías procesales y debido proceso”, precisó González.Entregan carta de solicitud para una audiencia con autoridades de PDVSADesde la sede La Campiña, las y los familiares entregaron una carta al funcionario Luis García, gerente de Seguridad Integral de la Región Metropolitana, en la que solicitan una audiencia con el presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez y junto al ministro para el Petróleo, Tareck El Aissami.En este sentido, Ricardo León, miembro de la Junta Directiva de la institución petrolera, a través de contacto vía telefónica con los familiares, aseguró su compromiso con la socialización y entrega de este documento.Alfredo y Aryenis están detenidos en los calabozos de la DGCIM hace más de 160 días. Hoy, familia y camaradas no solo exigen justicia de este caso al Estado venezolano sino que hacen un llamado al pueblo organizado para la defensa incansable de los principios antiimperialistas que profundicen el proceso revolucionario en Venezuela.Solo así, con esta y otras convocatorias al pueblo chavista, “serán muchos pedacitos de mundos uniéndose por un mundo mejor y hacerlo multicolor”, como sentenciara Alfredo Chirinos en una carta leída por su hermana Iracara el jueves 13 de agosto.En voz de Iracara: “y que nos guíe el amor y respeto por la vida. Tanto por crear, somos los juntos y las juntas, los todos y las todas, los de siempre y ahora, los de Guaicaipuro, los de Bolívar, las y los de Zamora y Chávez. No habrá miedo en un corazón revolucionario sino en quienes tributan al sistema creado por la muerte y pretenden enjaular la vida”, (Alfredo Chirinos, 15 de junio de 2020).