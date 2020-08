(VIDEO) Presidente Maduro ordena la elaboración de un informe por caso de los 370 campesinos asesinados

05.08.20 - El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles la creación de un informe detallado, sobre las acciones que emprende la justicia venezolana en el caso de los 370 campesinos asesinados por terratenientes, ello tras la solicitud del constituyende Braulio Álvarez. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado venezolano instruyó al ministro para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, en la creación de este informe, que debe ser elaborado en la brevedad posible.«Necesito un informe, coordinado con Braulio Álvarez, y todo el movimiento campesino, sobre la situación de la justicia en el caso de estos 370 mártires, que han sido asesinados por terratenientes, por asesinos, sicarios. Necesitamos hacer justicia. Necesito un informe detallado de cómo van los procesos de investigación, de cómo van los procesos en la justicia», expresó el Mandatario Nacional, durante una videoconferencia con el sector campesino.Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el mandatario venezolano solicitó, además, que ante las acciones criminales, se refuercen las capacidades para la defensa de los campesinos de la Patria. «Tenemos que reforzar todas las medidas de defensa, de protección y capacidad de reacción de los campesinos venezolanos contra estos asesinos», aseveró.En 2017, el Comité de Familiares de Víctimas del Sicariato Campesino instó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) declarar los asesinatos de odio como crímenes de lesa humanidad. Además, abogó porque se haga justicia por los hechos registrados en los últimos años, donde más de 300 líderes han perdido la vida por alzar su voz contra el latifundio, especialmente en los estados Zulia, Barinas, Apure y Portuguesa.Maduro también instruyó este miércoles al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López; y al comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Remigio Ceballos, a diseñar nuevas estrategias para la protección del pueblo campesino.Indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), debe ser parte del pueblo y del aparato productivo del país. “Vamos a proteger al pueblo, a defender al pueblo”, expresó el Mandatario Nacional.En reiteradas ocasiones, el presidente Nicolás Maduro aseveró la importancia de trabajar la tierra y el campo, para superar la situación económica que vive el país, a consecuencia de la pandemia coronavirus Covid-19.Maduro ordena incorporar semillas y tierras como nuevos vértices en la Misión AgroVenezuelaMaduro también ordenó incorporar dos nuevos vértices a la Gran Misión AgroVenezuela para fortalecer la tierra y los bancos de semilla. Luego de escuchar las recomendaciones por videoconferencia de campesinos y productores del estado Barinas, el jefe de Estado instruyó al ministro Wilmar Castro definir un nuevo vértice para la semillas y otro para la tierra. “Son tema claves, pero en la estructura no veo claro esos temas, y las cosas tienen que estar claras. Los vértices son los motores y las columnas. Semilla es un nuevo vértice a partir de ahora, me lo pones allí (Castro)”, expresó Maduro.Respecto a la tierra, el mandatario señaló que el otro nuevo aspecto debe abordar la legalización, regularización y productividad, al tiempo que orientó reconfigurar los conceptos fundamentados en los nueve vértices de la misión.Maduro, enfatizó este miércoles la importancia de incluir el Proyecto Conuco —impulsado por el Ejecutivo Nacional hace cuatro años — como uno de los vértices de la Gran Misión AgroVenezuela, con el fin de fortalecer el aparato productivo del país. Instruyó al ministro Castro Soteldo a iniciar todas las acciones para que el «Proyecto Conuco» forme parte de los nueves vértices de la Gran Misión.«No veo en los vértices el Proyecto Conuco. No quiero que esté subsumido en nada. El plan que yo lancé hace cuatro años, de asumir el concepto del Conuco, pero que sea nuestro concepto raíz, base, de integralidad, de cuido de la tierra, de producción de la tierra. Quiero tenerlo como vértice, el concepto Conuco», expresó el Mandatario Nacional, durante una videoconferencia con el sector campesino.El concepto debe estar en todas sus escalas: desde la familiar hasta la escala de alto nivel de producción.Por su parte, la vocera por el estado Barinas, Lesbia Solórzano, recordó que cuando el Comandante Chávez fundó la misión se inscribieron 682 mil campesinos y productores de todo el territorio nacional. Además, propuso crear una campaña para la divulgación de todo lo referente a los bioinsumos, porque “hay desconocimiento de los mismos y todo su proceso en el cultivo de alimentos».De igual forma, señaló la necesidad de verificar y determinar la condiciones de 1.400.000 hectáreas que fueron otorgadas a las Unidades de Producción Social (UPS), en aras de trabajar junto a los campesinos y campesinas. “Queremos saber en qué condiciones están. Están en diferentes estados, y que se trabajen”, puntualizó Solórzano.Al respecto, Castro Soteldo subrayó que en los en los últimos cuatro años fueron entregadas 3.767.683 hectáreas, de las cuales se tiene un censo para hacer una restauración “porque muchas se entregaron y no se trabajaron”, acotó. El presidente Maduro sostuvo un diálogo vía banda ancha con los movimientos campesinos y representantes agrícolas en las regiones del país, como parte de la jornada de Miércoles Productivo.