(VIDEO) Chile: Senador Navarro hará presentación a la ONU por violencia contra comuneros Mapuches

03.08.20 - “Sabíamos que Pérez-Varela sería la voz de la derecha dura en La Moneda, pero jamás nos imaginamos que tras su primera intervención oficial en la Araucanía, el pueblo Mapuche sería atacado”, manifestó el senador Alejandro Navarro tras el ataque sufrido por comuneros en las comunas de Curacautín y Victoria.De acuerdo al senador por la Región del Biobío, “la gestión del nuevo Ministro del Interior se ha iniciado llena de racismo, de violencia, de agresiones hacia el pueblo Mapuche. No deja de llamar la atención que solo un día después de que Pérez-Varela fuese a Temuco a entregar un discurso duro, en el que señaló que en Chile no hay presos políticos, grupos de extrema derecha llegasen a atacar a comuneros Mapuche que tenían tomados los municipios de Victoria y Curacautin”.“Y si esto no fuera suficiente”, continuó, “el desalojo de diversos municipios tomados por comuneros, fue hecho de una forma muy violenta, por lo que hay decenas de heridos de diversa consideración”.Para Navarro, “quienes han participado son civiles, convocados por civiles en pleno toque de queda, con conocimiento de la autoridad. Aquí hubo información previa de estos hechos y Carabineros no actuó; el Jefe de la Defensa Nacional en la zona, no actuó”.“Ante esto”, prosiguió, “se hace urgente la necesita de un relator especial de las Naciones Unidas para que investigue lo que está ocurriendo en la Araucanía, pues el Ministro dio una señal, pero creo que fue una señal equivocada; estos hechos de violencia se van a repetir, y hoy ocurren con un fuerte contenido racista”.De acuerdo al fundador del Foladh, “esta acción viola todos los pactos internacionales, y los convenios firmados por Chile en materia de respeto de los DDHH de los pueblos originarios. Aquí se ha ejercido violencia organizada, y el Gobierno no ha actuado”.“Por ello, voy a solicitar un relator de las Naciones Unidas para que visite Chile e investigue estos hechos. Vamos a hacer además un llamamiento a la Comisión Interamericana de DDHH, para que cite a Chile a dar cuenta sobre estos hechos. Y pediremos una sesión extraordinaria conjunta de las omisiones de DDHH del Senado y de la Cámada de Diputados y Diputadas”, anunció.Cabe destacar que la Declaración ONU sobre Derechos Pueblos Indígenas (2007) firmada por Chile, señala: “Todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”.Para finalizar, Alejandro Navarro enfatizó que, “todos sabemos como comienza el racismo, nunca como termina, debemos enfrentar estos hechos con responsabilidad. Hemos condenado la violencia, venga de donde venga y el gobierno ha cometido un error, dio una señal equivocada y fue la chispa que incendió la pradera”.