(VIDEO) Publican el arresto de George Floyd, grabado en detalle por las cámaras corporales de la Policía

04.08.20 - Dos videos inéditos que muestran en detalle el proceso de detención del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo en la ciudad de Mineápolis, cuya muerte a manos de la Policía ha provocado una ola de protestas por todo EE.UU., han trascendido en la Red.



El material gráfico fue registrado por las cámaras corporales de los agentes Thomas Lane y Alex Kueng, que participaron en el arresto, y fue publicado originalmente por Daily Mail.



En las imágenes, que comienzan con el oficial Lane golpeando la ventanilla del automóvil del sospechoso, se aprecia cómo este entra en pánico al ver el arma reglamentaria apuntándole a la cabeza.



"Oficial, por favor no me dispare. Voy a mirarlo a los ojos. Por favor, hombre. Acabo de perder a mi mamá", exclamó Floyd entre sollozos.



Asimismo, en la grabación quedó plasmado el momento en que el detenido se resiste a ubicarse en el asiento de atrás del patrullero explicándoles a los efectivos que padece de claustrofobia.



Finalmente, luego de que el oficial Derek Chauvin le coloca la rodilla sobre el cuello, Floyd advierte reiteradamente que no puede respirar e incluso anticipa: "Probablemente me muera de esta forma".



Los siguientes videos pueden herir su sensibilidad: