(VIDEO) Colombia: Denuncian a paramilitares en masacre contra campesinos en Córdoba

28.07.20 - La masacre de tres personas en la vereda la cabaña de San José de Uré, Sur del departamento de Córdoba enluta hoy a los habitantes de la región de producción campesina, según la denuncia de la Fundación Social Cordoberxia organización no gubernamental defensora de Derechos Humanos.El organismo no gubernamental indicó que grupos armados ilegales asesinaron este martes a tres campesinos en el corregimiento Puerto Colombia, zona rural de San José de Uré, en el sur del departamento de Córdoba. Reseñó el portal de noticias Telesur.El director de la Fundación Cordobexia, Andrés Chica, recordó que apenas en la madrugada del lunes, criminales le quitaron la vida a tres miembros de la familia campesina Feria López en la vereda conocida como "La Cabaña", situada en el corregimiento Versalles, del municipio San José Uré.Los hechos se presentaron en la madrugada del 27 de julio, promediando las 2 AM, en la vereda la Cabaña, corregimiento Versalles, municipio de San José de Uré (Córdoba), irrumpió un grupo armado ilegal, entraron a las viviendas campesinas, hurtaron los celulares, artículos y prendas de valor, amenazaban como mochar las cabezas de los habitantes de la comunidad, asesinaron a una señora, adulta mayor, su nieta y su esposo fueron amarrados, y hasta ahora no se conoce su suerte.“Hay otro hecho victimizante a la comunidad de San José de Uré, en el corregimiento de Puerto Colombia, donde hay tres personas asesinadas, tiradas a la orilla de la carretera, eran personas de la misma comunidad y se está a la espera de que nos confirmen los nombres”, dijo el defensor de derechos humanos.De acuerdo con medios locales de comunicación, los homicidios son atribuidos a Los Caparros, que se disputan el control territorial con el Clan del Golfo.Asimismo, alrededor de 100 personas se vieron forzados a abandonar sus hogares en la zona de la vereda “La Cabaña” por las amenazas recibidas en su contra por los criminales, denunció la Fundación Cordobexia.En tanto, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, denunció que el excombatiente de las desmovilizadas FARC, Yoimar Jiménez, falleció la noche del martes víctima de un atentado.Jiménez, “firmante de la paz que se desempeñaba como escolta, falleció hace pocos minutos después de haber quedado herido en la tarde de hoy en medio de un atentado contra otro compañero reincorporado, en el municipio de Urrao”, detalló el partido FARC en un tuit que acompañó con la etiqueta “#DuquePareElGenocidio”.Requieren al Ministerio del interior, a la Defensoría del pueblo, a la Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, requerir medidas preventivas ante la posible retaliación contra la sociedad civil por parte del «clan del golfo».La Fundación Social Cordoberxia es una ONG defensora de Derechos Humanos. Trabaja en el departamento de Córdoba, teniendo cómo tareas la construcción de Paz Territorial, la Reconciliación y la Convivencia.