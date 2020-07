Exigen libertad plena para el dirigente sindical Rubén González

Rubén González, privado de su libertad injustamente desde hace más de 18 meses Credito: Web

24-07-20.-José Basanta, vocero de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana en Heres y dirigente sindical de Bauxilum, exige hacer cumplir el informe emitido por la OIT de liberar a todos los trabajadores injustamente detenidos por defender sus derechos laborales. Tal es el caso Rubén González, quien está privado de su libertad injustamente desde hace más de 18 meses.



El dirigente citó que la Comisión de Encuesta de la OIT emitió un informe meses atrás, sobre una queja presentada contra Venezuela.



La Comisión de Encuesta establecida por el Consejo de Administración de la OIT para examinar una queja presentada contra el Gobierno de Venezuela adoptó su informe con recomendaciones partiendo por “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión” contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al Gobierno.



La Comisión compuesta por tres miembros independientes fue establecida en marzo de 2018 en respuesta a una queja presentada en junio de 2015 por 33 delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo.



De conformidad con el artículo 28 de la Constitución de la OIT, el informe expone el resultado de las averiguaciones de la comisión, así como conclusiones y

recomendaciones orientadas a promover “el respeto de la libertad sindical como base de un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social”.



La queja denunciaba la inobservancia de Convenios de la OIT y alegaba, en particular, actos de violencia, otras agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a la organización de empleadores Fedecamaras, incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y exclusión del diálogo social.



Los querellantes agregaron que estas acciones afectaban también a lasorganizaciones de trabajadores no afines al Gobierno.



La comisión tuvo contacto directo con las partes y otros actores concernidos durante una visita al país, tanto a su capital como a otras ciudades, así como

numerosas videoconferencias y audiencias en Ginebra, con la presencia de representantes de las partes y la participación de testigos provenientes tanto de autoridades públicas como de los sectores no gubernamentales.



La comisión recabó abundante documentación e información escrita, gracias a más de doscientas voluminosas comunicaciones, de parte del Gobierno, los querellantes y diferentes interlocutores sociales del país, así como de otras personas e instituciones con conocimiento sobre las cuestiones planteadas.



Las recomendaciones de la comisión plantean la necesidad de tomar las medidas necesarias para asegurar la existencia de un clima desprovisto de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión.



En ellas se pide “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro.”



Además, exhortan “la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones”



Por su parte el Dirigente de SintraFerrominera, Juan Arteaga, integrante de la Intersectorial de Trabajadores en Heres, indicó que Rubén González se presentará ante un Tribunal Militar en Maturín este próximo 28 de julio por ello los trabajadores, dirigentes sindicales, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y familiares exigimos la libertad plena de Rubén González. Arteaga denunció que los familiares de Rubén tienen 4 meses sin tener comunicación de él y sin saber a ciencia cierta su estado de salud ellos presumen que está "estable" Cabe destacar, que Rubén en reiteradas oportunidades ha presentado cuadro de crisis, hipertensión y problemas renales.



Sin embargo, nada ha cambiado al respecto debido a que sus abogados Miguel Ekar y Jorge Machuca en abril del presente año, solicitaron una medida cautelar debido a su deterioro estado de salud la misma fue nula por parte de las autoridades.



Por último el también integrante de la ITG-Heres en representación de jubilados de Ferrominera, Rigoberto Carrero, indicó que Rubén González tiene 61 años de edad y se encuentra muy delicado de Salud es necesario que reciba una medida humanitaria o su libertad plena, porque Rubén es inocente su único delito fue hacer valer y defender los derechos laborales en su deber, de sus funciones el cual los trabajadores le otorgaron como secretario general de SintraFerrominera y que hoy está injustamente tras las rejas y condenado a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar del estado Monagas. Carrero también enfatizó, que tal es el caso del trabajador de Ferrominera Orinoco Ronny Alvares que suma más de 8 años injustamente tras las rejas privado de su libertad el cual tambien exigió su libertad plena. Finalizó.

