(VIDEO) Con un bate de beisbol grupo [para]policial golpea a jóvenes "por andar en la calle"

23 de julio de 2020.- Numerosos abusos se han cometido en el marco de la cuarentena por el Covid-19. Muchos de ellos no trascienden a la opinión pública por no poder ser grabados y colocados en las redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad en un video circuló ampliamente en las redes se puede observar sujetos presuntamente armados, que como ya es tristemente común en Venezuela no se sabe si son policías, grupos parapoliciales, propinándole una paliza con un bate de béisbol a jóvenes de sectores populares, como castigo por transitar en cuarentena. Brutalidad y tortura como práctica cotidiana de grupos de civiles, polícíales que actúan bajo la tutela de estructuras del Estado.

El video es más que elocuente: en horas de la tarde/noche en una zona popular este grupo que actúa a sus anchas, les increpa a los detenidos de manera ilegal frases como "estás muy lejos (de tu casa)", "¿tienes salvoconducto?", a alguno le dicen "tú te la pasas robando carros por ahí", entre otros insultos. Se observa a varios hombres vestidos de chaleco, presuntamente armados, y con un bate de béisbol, se graban y se divierten golpeando a jóvenes a quienes tienen contra la pared

El repudio y el rechazo en las redes sociales no se hizo esperar. Estas prácticas son inaceptables en el marco de los Derechos Humanos que frecuentemente son violados con este tipo de acciones que se han agudizado en el marco de la cuarentena social.

Ya han sido muchos los abusos y arbitrariedades que han sido denunciadas a través de las redes y grupos de whatsapp. La cuarentena en los barrios pobres y sectores populares ha servido de trampolin para ejercer control en los territorios por parte de grupos policiales o parapoliciales, violando de esta manera fragrantemente la CRBV.

Asimismo el FGR Tarek William Saab expresó a través de twitter #Ahora el Ministerio Público designa dos Fiscales con competencia en materia de Derechos Humanos para investigar y #sancionar estos hechos vinculados a tratos crueles inhumanos y degradantes contra ciudadanos en plena vía pública #DDHH

Sin embargo, este no es un caso aislado, el llamado es a que se investigue y se detenga de inmediato prácticas por el mismo estilo en la que la población es tratada de manera autoritaria, irrespetuosa y arbitraria por personas ligadas a cuerpos policiales, a las nuevas UPDI o a grupos de civiles armados, mal llamados colectivos.