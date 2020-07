España extradita a México al exdirector la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Credito: Archivo de AP de 2015

16 de Julio - Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal mexicana y acusado de recibir millonarios sobornos, ya está camino a México, con lo que se concreta una extradición que ha generado gran expectación porque podría suponer el principio del esclarecimiento de las redes de corrupción que imperaron durante la administración pasada (2012-2018).



Un portavoz del cuerpo nacional de policía de España dijo a The Associated Press que la aeronave que transporta a Lozoya despegó de Madrid el jueves a las 17.57 hora local. El portavoz no tenía autorización para ser identificado por su nombre en reportes periodísticos.



España dio el visto bueno a la extradición del empresario y antiguo colaborador del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto por acusaciones de lavado de dinero, cohecho y asociación ilícita.



La llegada de Lozoya a Ciudad de México, que se prevé para la noche del jueves, “va a ser algo interesante, importante”, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Él aceptó de manera voluntaria la extradición y hay un compromiso de que va a informar sobre lo que sucedió acerca de los presuntos fraudes por los que se le acusa y va a hablar, considero, de Odebrecht y de otro tipo de ilícitos”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina del jueves.



La policía española arrestó a Emilio Lozoya en la ciudad de Málaga en febrero, en virtud de una orden internacional que le buscaba por sobornos de la constructora brasileña y por la compra a precio inflado de una planta de fertilizantes por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).



A fines de 2016, Odebrecht dijo que pagó 10,5 millones de dólares a los funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014.



Lozoya dirigió Pemex de 2012 a 2016, mientras gobernó Enrique Peña Nieto, de quien fue un colaborador cercano y previamente había trabajado en la campaña electoral de Peña, con lo que también existen investigaciones en marcha por si pudo desviar dinero de los sobornos a la campaña.



Aunque se le podría acusar de otros delitos, en el documento de los cargos contra Lozoya se alega que era tan corrupto que desvió dinero de un soborno destinado al antiguo partido gobernante para adquirir una casa de 1,9 millones de dólares para su familia.



Según documentos judiciales mexicanos dados a conocer por la Audiencia Nacional española a principios de julio, Lozoya pidió cuatro millones de dólares a Odebrecht para la campaña del PRI —el partido de Peña Nieto— en 2012 pero luego se gastó la mitad en una propiedad a nombre de su esposa.

Aparentemente 2013 fue un año lucrativo para Lozoya. En los documentos judiciales se afirma que Odebrecht presuntamente le ofreció seis millones de dólares en sobornos con el fin de que le consiguiera un contrato para renovar una antigua refinería. A la larga, la firma brasileña le habría pagado cinco millones de dólares.



La empresa Altos Hornos de México, que posteriormente le vendió a Pemex una planta de fertilizantes a un precio inflado cuando Lozoya dirigía esta última, presuntamente le pagó 3,4 millones de dólares en 2012. Una vez más, el exfuncionario utilizó 2,58 millones de ese dinero para adquirir una propiedad en un elegante vecindario de la Ciudad de México.



Lozoya siempre ha negado haber cometido delito alguno, pero huyó de México y estuvo prófugo un mes en el extranjero hasta que la policia española lo arrestó en febrero.