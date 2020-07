Exembajador de EEUU en la ONU Bill Richardson llegó a Venezuela para negociar liberación de estadounidenses

16-07-20.-La noche de este miércoles, se conoció que Bill Richardson, ex gobernador del estado de Nuevo México y ex embajador de EEUU ante la ONU, se encuentra ya en territorio venezolano, para negociar la liberación de los ciudadanos estadounidenses detenidos.El anuncio del viaje estuvo a cargo en redes sociales del Centro Richardson, una organización fundada por el político originario de California, EEUU. Cabe mencionar que Richardson no está en Venezuela como enviado del presidente Trump.Entre los ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela hay dos exboinas verdes, Luke Denman y Airan Berry, detenidos en mayo cuando participaban en un intento frustrado de derrocar a Maduro.También están retenidos seis directivos de la petrolera con sede en Houston Citgo, cinco de ellos con doble nacionalidad estadounidense y venezolana y otro con residencia permanente en Estados Unidos.Los ejecutivos fueron llamados a Caracas para una reunión a finales de 2017 en las oficinas de PDVSA, matriz de la compañía estadonunidense. Agentes de seguridad invadieron la sala de reuniones donde se encontraban y los detuvieron.Bill Richardson fue congresista en EEUU por más de 14 años; después de su primera elección, nunca tuvo problemas para reelegirse. Como congresista mantuvo su interés en relaciones exteriores. Visitó Nicaragua, Guatemala, Cuba, Perú, India, Corea del Norte, Bangladesh, Nigeria, y Sudán.En 1997, fue designado embajador ante las Naciones Unidas. En 1998 asume como Secretario de Energía del Presidente Bill Clinton, acompañándolo hasta el final del gobierno (2001). En 2002 es elegido Gobernador de Nuevo México para el periodo 2003-2007, siendo reelecto con el 63% de los votos en 2006. El 22 de enero de 2007 anunció su intención de buscar la candidatura del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer aspirante latino a este cargo. Richardson era el único gobernador aspirante la presidencia. Richardson fue el segundo candidato tras Obama, quien resultó ser el primer presidente minoría de los EE.UU.