(VIDEO) Zulia: "Soy la sobrina de Peralta". Mujer agredió e insultó a una GNB en una gasolinera, la calificó de "maldita Guajira"

10-08-20.-Una discusión se generó en una estación de servicio en el municipio Lagunillas del estado Zulia entre una mujer, que se identificó durante el altercado como sobrina de Peralta, y una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana.En el video se observa a una mujer agrediendo a una funcionaria y diciendo:” tú a mí no me tienes que decir nada, ¿no sabes quien soy yo? Que Peralta se haya muerto no significa nada oíste, porque soy familia de Peralta”.Un ciudadano presente preguntó: ¿la policía no la pueden detener? y la mujer respondió: “a mi quién me va a meter presa?, si yo soy sobrina de Peralta, que se murió fue otra verga”.La mujer, sin embargo se mantuvo en el lugar. A pesar de la presencia de militares, ninguno se atrevió a detenerla.“Anda vete, pues”, dijo la militar. “No me da la puta gana, "maldita guajira". ¿A que te meto una patada en la jeta? Yo hablé de buena manera con él, ni le grité ni nada”, contestó la mujer, a quién aún no se le conoce la identidad.