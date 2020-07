(VIDEO) México: Fiscalía identifica los restos de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa

08.07.20 - Restos óseos de un estudiante de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa, uno de los 43 jóvenes desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014, fueron identificados por forenses de la Universidad de Innsbruck, informó el martes Omar García Trejo, titular de la Unidad especial para el caso de la Fiscalía General de México.García Trejo reveló que uno de los restos óseos enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, corresponden al estudiante normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre."El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que, después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014", señaló el funcionario de la Fiscalía General en un vídeo dirigido a los medios de comunicación.Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó que los restos de los estudiantes no fueron encontrados en el basurero de Cocula."Éste, además, no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan", declaró Gertz Manero en la cuenta de Twitter de la Fiscalía.Padres de normalistas desaparecidos ratifican confianza en investigaciones del Gobierno FederalFelipe de la Cruz, vocero del colectivo ‘Nos faltan 43’, ratificó su confianza en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República sobre el acaso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.Esto, después de que la FGR confirmó este martes que se halló un resto óseo perteneciente a una de las víctimas del caso, identificado como Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.El vocero de los padres confirmó que, desde el pasado 5 de julio, los padres de la víctima fueron visitados por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob y miembros del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses en su domicilio de Tixtla.Indicó que los padres fueron informados sobre la manera y el lugar en que fueron localizados los restos.“No podemos negarnos a la verdad, esta verdad nos dice que los muchachos terminaron en manos de los criminales que los atacaron esa noche”, señaló.Reiteró que los padres todavía aún enfrentan la incertidumbre de no conocer lo que ocurrió con sus hijos pero que mantendrán la exigencia de que las investigaciones continúen hasta dar a conocer la verdad.