Manifiestan preocupación por la salud de Aryenis Torrealba e incomunicación de Alfredo Chirinos

Reproducimos el texto original del comunicado:

#AryenisyAlfredoInocentes

https://aryenisyalfredoinocentes.wordpress.com/2020/07/06/comunicado-urgente-por-riesgo-de-salud-de-aryenis/

Escribimos este texto con gran preocupación ya que por vía telefónica nos hemos enterado de que Aryenis Torrealba y las compañeras que comparten celda con ella en la DGCIM se encuentran con fiebre, dolor de garganta y se automedican desde hace una semana, porque no las ha visitado ningún médico y no les han realizado pruebas del coronavirus.

Queremos hacer pública esta información para solicitar que las autoridades encargadas tomen las medidas pertinentes, como lo ha ordenado el Gobierno Nacional y en consecuencia, instituciones y gobiernos locales han venido actuando, con el objetivo de poder solventar a tiempo cualquier situación indeseada para la vida de Aryenis y la de todas sus compañeras.

Asimismo, manifestamos preocupación por no tener noticias de la situación de Alfredo Chirinos, a pesar de que tiene derecho a realizar una llamada por semana (como lo informó el director de la Dgcim a diputados del PCV cuando solicitaron información sobre el estado de vida de la pareja detenida). Hace más de 10 días que los familiares no tienen comunicación alguna con Alfredo, quien en su última llamada indicó que le habían permitido enviar cartas, pero cuando sus familiares fueron a buscarlas, los funcionarios de la DGCIM manifestaron que Alfredo "no había entregado ninguna carta".

Esperamos que estas situaciones puedan superarse y que los organismos de seguridad garanticen la salud de les privades de libertad y respeten el derecho de recluidas y familiares a comunicarse.

Les pedimos a todxs lxs que de forma permanente expresan solidaridad con nuestra causa, difundir por todo medio posible este comunicado, ya que es una urgencia que requiere respuesta inmediata.

Además, le recordamos al Presidente Maduro que seguimos haciéndole dos consideraciones y un pedimento para hacer justicia con Aryenis y Alfredo, firmado por cientos de militantes revolucionarixs, aquí el mismo: https://aryenisyalfredoinocentes.wordpress.com/2020/06/28/presidente-nicolas-maduro-a-4-meses-de-la-injusta-detencion-de-aryenis-y-alfredo-le-hacemos-dos-consideraciones-y-un-pedimento/

¡La línea justa es, luchar hasta vencer!

#AryenisyAlfredoInocentes