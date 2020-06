Cicpc cita a declarar a presidenta del Colegio de Enfermeras del Zulia

29-06-20.- La presidenta del Colegio de Enfermería del estado Zulia, Hania Salazar, denunció este lunes a través de la red social Twitter, que recibió una citación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Salazar envió un audio en el que notificó que recibió la citación que "no dice las razones por las que me están citando a ese organismo. De manera que hago del conocimiento de todos para que estén a la expectativa de lo que pueda suceder en las últimas horas", advirtió.

Aseguró que no existe razón para citarla al organismo de investigaciones para este martes 30 de junio. Afirmó que le informaron de este hecho a las organizaciones de Derechos Humanos y los abogados respectivos.

La presidenta del Colegio de Enfermería zuliano mostró su preocupación por la convocatoria. "Me están citando, pero dejan en blanco el motivo por el cual lo están haciendo. Me llena de mucha incertidumbre, no hay ninguna razón para que me citen", dijo al portal Efecto Cocuyo.

Descartó que lo hagan por sus denuncias de las condiciones en las que laboran las enfermeras y enfermeros en la entidad zuliana, donde hay el mayor foco de contagio del Covid-19 en Venezuela.

"No creo que sea un motivo. Denunciar las condiciones en las que están trabajando nuestros profesionales no es un delito, es una realidad".

También explicó que ellos no informan cifras sobre contagios de COVID-19 en el personal de enfermería, porque eso le corresponde a las autoridades regionales y nacionales.

Sin embargo, monitorean los casos para ayudar a los agremiados que no se se contagien.

"Nosotros no hemos hablado de cantidades. Sabemos que el gobierno regional y nacional son los que confirman los casos. Internamente sí debemos saber cuántos profesionales están contagiados, porque es nuestro deber ayudarlos a gestionar cualquier necesidad. Es algo humanitario y dentro de mis funciones debo velar por las condiciones de mi personal", resaltó.