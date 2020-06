EEUU: Una mujer se quita la mascarilla y tose sobre el rostro de un bebé de origen hispano

Imagen de la mujer cuando tosía al niño en el coche. Credito: Captura

La Policía de San José (California, EE.UU.) ha pedido ayuda ciudadana para localizar a una mujer que tosió frente a un niño de 1 año en una tienda de bebidas en San José de California. Las autoridades han difundido las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la tienda, donde se ve a una mujer blanca tosiendo a propósito sobre el rostro de un bebé sentado en un coche.



Este hecho ocurrió el pasado 12 de junio, cuando las personas hacían la cola en el local. Según las investigaciones preliminares, se determinó que la mujer, quien ronda entre los 50 y 60 años aproximadamente, se molestó porque la madre del niño no mantenía el debido distanciamiento social, por lo que se quitó la mascarilla, se acercó al coche del bebé y le tosió varias veces.



Mireya Mora, madre del niño y de origen hispano, considera que fue una acción racista, ya que la agresión comenzó cuando ella y su abuela comenzaron a hablar en español. Ella

aseguró que la mujer le hizo un comentario racista en la tienda por el hecho de ser hispana. "Ella dijo: '¿Entiendes lo que digo?' Como si ni siquiera hablara inglés", y manifestó "No puedo creer que alguien tenga tan mal corazón para hacer esto, ¿y por qué? Mi hijo no hizo nada malo", señala la madre. La sospechosa aún no ha podido ser identificada, debido a esto la Policía ha solicitado el apoyo de la comunidad para dar con su paradero.



Actualmente la mujer es solicitada por asalto. Los agentes policiales han solicitado a la ciudadanía que cualquiera que proporcione información que conduzca a un arresto y una condena puede ser elegible para una recompensa en efectivo.



En las últimas semanas en EE.UU. se ha registrado un aumento de nuevos casos de coronavirus, y el foco de la pandemia ahora se encuentra en estados como California, Florida, Texas y Arizona. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, en el país norteamericano se contabilizan hasta la fecha más de 2,3 millones de contagios y 120.402 muertes por covid-19.