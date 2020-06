Denuncian que alcaldesa de Ricaurte en Cojedes hirió de un machetazo a un vecino por un pleito de tierras

12-06-20.-Usuarios de diferentes redes sociales, denunciaron este viernes que Hiclry Martinez, alcadesa del municipio Ricaurte en el estado Cojedes, hirió de un machetazo a un vecino de la entidad.De acuerdo con las denuncias, el hecho se registró cuando la alcaldesa intentó ingresar a la fuerza a la finca de la madre de un ciudadano identificado como Héctor Peralta, quien es hermano del ex alcalde Alejandro Peralta.En medio de los hechos se generó un altercado entre ambos, ocasionando que la alcaldesa arremetiera en contra de Peralta, propinándole un machetazo en la mano derecha.Según informó la nuera del señor Peralta, el impacto del arma blanca cortó las venas y los tendones de su mano derecha. Posteriormente, fue llevado de inmediato a un centro de salud donde fue atendido por los especialistas.Asimismo, indicó que todo comenzó cuando no se le permitió ingresar a la propiedad. En ese momento, la alcaldesa lanzó el “machetazo” que impactó a Peralta.Por otra parte, el hermano de la víctima explicó que esas tierras habían sido invadidas previamente, por lo que realizaron la denuncia ante la Guardia Nacional y se logró la salida de los ocupantes, pero algunos bienes fueron sustraídos. El robo a la propiedad data desde el pasado año cuando se llevaron gran parte de las reses que tenían y las que quedaron fueron trasladadas a otra finca de un amigo. Aseguró que durante 17 años han limpiado esas parcelas sin la ayuda de nadie, según reseñó El Pitazo."Hay una Ley de Tierras consagradas por el comandante Hugo Chávez que no es respetada por esta alcaldesa, que es invasora e incita a la invasión, lo que es un delito. La familia Peralta está indignada, nosotros no nos metemos con nadie. Mi hermano Alejando Peralta fue un alcalde de la revolución y participó en el 4 de febrero. Mi familia se ha mantenido leal al proceso y esta persona que dice ser del proceso tiene un odio a mi familia, que imaginamos es porque a él lo eligieron para ser alcalde antes que ella", sostuvo Peralta.