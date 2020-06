(VIDEO) Colombia: Un policía se hace viral en las redes al oponerse a un desalojo

11.06.20 - El policía Ángel Zúñiga Valencia se convirtió en tendencia en las redes sociales cuando decidió no acatar una orden judicial para proceder con el desalojo de varias familias en Cali, Valle del Cauca (Colombia), y prefirió entregar su arma y su uniforme.



“Yo me metí a esta profesión es para proteger a los ciudadanos y no para irme contra ellos. Yo tengo hijos”, dijo el uniformado a gritos y en medio de las lágrimas.



Las reacciones y comentarios por el video del patrullero de la Policía Ángel Zúñiga Valencia, quien se negó a participar en un operativo de desalojo de invasión en Cali, no han parado. Desde el Congreso de la República se pide que sea condecorado por su actuar. Mientras tanto, la Policía dice que no ha habido represalias contra él y que está trabajando. Entretanto, alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, defendió a la vez el actuar de Zúñiga, como la necesidad que se realizara el desalojo.



Ángel Zuñiga se convirtió en el policía más querido de Colombia. Su heroísmo al oponerse al desalojo de una familia humilde de Pance, Valle del Cauca, se ganó la simpatía de los colombianos. Su fuerte declaración, al decir casi al borde de las lágrimas, que seguirá oponiéndose a las ordenes de sus superiores si estos iban en contra de los más desfavorecidos, convenció y enterneció a todos.



El héroe preso pero ya tiene quien lo defienda



Pero en menos de 24 horas después de estos hechos, se cumplieron los peores presagios: Ángel Zuñiga está incomunicado, detenido y al borde de la destitución. Aunque el Comandante de la Policía de Cali, Manuel Velásquez, exaltó el lado humano de Zuñiga, el muchacho se encuentra detenido en una cárcel de Jamundí, incomunicado y al borde de la destitución. La gente no ha parado de exaltar su labor en redes sociales, incluso Daniel Emilio Mendoza, creador de la serie "Matarife", anunció que su abogado Augusto Ocampo lo defenderá.





Man estoy sin palabras esto me conmueve nunca pense ver a un policia desafiando ordenes no tengo palabras sencillamente mis RESPETOS.Lo felicito. La vida y Dios lo compensarán. Eso es un ser humano . No un HP cumple ordenes. Colombia y todos los realmente humanos lo apoyamos.Hay policías que valen la pena, que portan el uniforme con honor, muy bien.La Policía es para proteger a los desprotegidos. un gran ser humano merece ser condecorado. Por lo menos hoy Colombia lo aplaude.Ese patrullero si es del pueblo porque siente el dolor de su pueblo!Que Dios lo guarde y lo bendiga siempre!.Señor Duque, le dan ejemplo,este señor Policía,es más hombre y persona que usted.