Observatorio de DDHH de los Pueblos: Acción urgente por desapariciones, asesinatos y amenazas en Chiapas

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, constituido por movimientos sociales de diversos países, vienen haciendo una denuncia urgente por la reciente desparición y posterior localización del cadaver con señas de tortura, del compañero Umber Gómez González, integrante de la Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, quien fue desaparecido el pasado 28 de mayo de 2020, alrededor de las 17:00 hrs., en el Ejido Angel Díaz Municipio de Siltepec, Chiapas, México. La realización de esta desaparición es atribuida al grupo que dirige el Agente Municipal y el C. Manuel Ramírez Ortiz, pertenecientes al Barrio Centro y el Barrio Cruz Grande del mismo Ejido. Según la información del Observatorio, este grupo violento mantiene sitiada a la Comunidad y un ambiente de terror permanente. Alertan de que el grupo agresor está amenazando de muerte a la esposa del compañero, con la finalidad de arrebatarle su parcela, por lo que desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos exigen a las autoridades y entes locales del Estado el esclarecimiento del caso y actuación inmediata para garantizar la seguridad de las personas amenazadas y castigar a los autores materiales e intelectuales del asesinato.

En función de ello han emitido una carta de denuncia y de solicitud urgente que está siendo firmada por numerosas organizaciones y movimientos populares,para ser dirigida a instancias del Estado de mexicano: andresmanuel@lopezobrador.org.mx , secretario@segob.gob.mx, contacto@alejandroencinas.mx, secparticular@gubernatura.chiapas.gob.mx, provictima@cndh.org.mx, oacnudh@ohchr.org, quejasoacnudhmexico@ohchr.org, cidhoea@oas.org, observatoriodhjusticia@gmail.com con copia al OBSERVATORIO DE DD.HH. DE LOS PUEBLOS <observatoriodhjusticia@gmail.com>

Denuncia Urgente

El compañero Umber Gómez González integrante de la Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, fue desaparecido el pasado 28 de mayo de 2020, alrededor de las 17:00 hrs. en el Ejido Angel Díaz Municipio de Siltepec, Chiapas, México, por parte, del grupo que dirige el Agente Municipal el C. Manuel Ramírez Ortiz, pertenecientes al Barrio Centro y el Barrio Cruz Grande del mismo Ejido. Cabe señalar que este grupo violento mantiene sitiada a la Comunidad y un ambiente de terror permanente.

Después de 4 días de estar desaparecido el 1 de junio de 2020, se localizó el cadáver con señas de tortura del compañero Umber Gómez González, en el Barrio Nuevo Laredo del Municipio de Siltepec, como a 17 kilómetros del lugar de los hechos. Actualmente, el grupo agresor está amenazando de muerte, a la esposa del compañero, con la finalidad de arrebatarle su parcela.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos exigimos:

1. Al gobernador del estado de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, al Secretario General de Gobierno Ismael Brito Mazariegos, retomen de manera urgente el caso del compañero Umber Gómez González, para que se esclarezca de inmediato y convoquen a las instancias correspondientes para que actúen urgentemente.

2. Castigo y cárcel a los autores materiales e intelectuales del asesinato del compañero Umber Gómez González.

3. Medidas cautelares por parte de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Chiapas para garantizar la seguridad de las personas que habitan en la Comunidad Angel Díaz Municipio de Siltepec, Chiapas, México, y a la familia del compañero asesinado.

Por favor enviar sus cartas:

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México Tel: 50934900, 01800 08 1127

E-mail: andresmanuel@lopezobrador.org.mx

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. Tel. (0155) 57287400 Ext. 32400

E-mail: secretario@segob.gob.mx

Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación. Conmutador: (0155) 51280000

E-mail: contacto@alejandroencinas.mx

Twitter: @A_Encinas_R

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

E-mail: secparticular@gubernatura.chiapas.gob.mx

Conmutador: 01(961) 8-80-50 Ext. 21121 Teléfono: 61 8-80-86, 61 8-80-87, 61 8-80-88 Fax: Ext. 21120, 21122

María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Tels: (55) 56818125, 01800 715 2000 mail: provictima@cndh.org.mx

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Tel. (52-55) 5061-6350

E-mail: oacnudh@ohchr.org , quejasoacnudhmexico@ohchr.org

Facebook: Onudh Mexico

Twitter: @ONUDHMexico

Instagram: onudh_mx

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tel. 1(202) 3709000

E-mail: cidhoea@oas.org

Enviar copia a:

observatoriodhjusticia@gmail.com

Organizaciones y Personas Firmantes

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Dra. Piedad Esneda Córdoba Ruiz Senadora y Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vocera de colombianas y colombianos por la Paz, Camilo González Posso Presidente de INDEPAZ, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sanchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos; Suiza José Manuel González López y Gerardo Romero Luna de la Red Latinoamericana de Zurich integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Héctor Orlando Zambrano Diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela y Miembro de la Coordinación Nacional de la Corriente Revolucionaria Bolivar y Zamora, Nieves Hugo Alberto Integrante de la Comisión Política de la Corriente Revolucionaria Bolivar y Zamora – CRBZ, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Strio. General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett Red de Integración Orgánica - RIO - por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos; Uruguay Anahit Aharonian Kharputlian Ingeniera Agrónoma y Docente Comisión Multisectorial de Uruguay; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins do Movimiento de Favelas do Rio de Janeiro; Perú Carlos Romainville Vásquez Coordinador General del Movimiento Alfa y Omega; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Dr. John Mill Ackerman Rose, Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Patrocinio Martínez López Consejero General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Arquitecto José Márquez Pérez Presidente del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca PRO – OAX, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas y Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, Red Latinoamericana de Zurich de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Corriente Revolucionaria Bolivar y Zamora – CRBZ de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista de Venezuela, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz; Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) de Colombia; Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Comisión Multisectorial del Uruguay; Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro de Brasil, Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall) Palestina, Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM); Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC); Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos "Ñuu-Savi" (CERIDH), Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas; Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH) y Colectivo Reexistencia Creativa de México.

06 de junio de 2020.