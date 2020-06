Canción sin miedo: Video sobre el Feminicidio

En México, se estrenó en marzo pasado la Canción Sin Miedo, dedicada a las mujeres víctimas de femicidio y a la lucha emprendida por los derechos humanos en estos temas de maltrato.Canción sin miedo, trascendió fronteras gracias a las redes sociales. La canta-autora Vivir Quintana, manifestó que: "este canto que busca la justicia y que no haya olvido" para las víctimas de la violencia de género en una explosión de encuentro y amor… La canción me ha conectado con gente maravillosa, a traído mucho trabajo feminista,".En Aporrea.org honramos la lucha por los derechos de las mujeres y reproducimos la canción:"Que tiemble el Estado, los cielos, las callesQue tiemblen los jueces y los judicialesHoy a las mujeres nos quitan la calmaNos sembraron miedoNos crecieron alasA cada minuto, de cada semanaNos roban amigas, nos matan hermanasDestrozan sus cuerpos, los desaparecenNo olvide sus nombres, por favor, señor presidentePor todas las compas marchando en ReformaPor todas las morras peleando en SonoraPor las comandantas luchando por ChiapasPor todas las madres buscando en TijuanaCantamos sin miedo, pedimos justiciaGritamos por cada desaparecidaQue resuene fuerte ¡Nos queremos vivas!¡Que caiga con fuerza el feminicida!Yo todo lo incendio, yo todo lo rompoSi un día algún fulano te apaga los ojosYa nada me calla, ya todo me sobra¡Si tocan a una respondemos todas!Soy Claudia, soy Esther y soy TeresaSoy Ingrid, soy Fabiola y soy ValeriaSoy la niña que subiste por la fuerzaSoy la madre que ahora llora por sus muertasY soy esta que te hará pagar las cuentasPor todas las compas marchando en ReformaPor todas las morras peleando en SonoraPor las comandantas luchando por ChiapasPor todas las madres buscando en TijuanaCantamos sin miedo, pedimos justiciaGritamos por cada desaparecidaQue resuene fuerte ¡Nos queremos vivas!¡Que caiga con fuerza el feminicida!¡Que caiga con fuerza el feminicida!Y retiemble en sus centros las tierra al sororo rugir del amorY retiemble en sus centros las tierra al sororo rugir del amor"Fuente: Télam / youtube