Organizaciones y partidos de izquierda exigen justicia para Aryenis y Alfredo y nueve Comuneres

Comité DDHH por Aryenis y Alfredo frente a la Fiscalía General en Caracas Credito: Comité por la defensa y libertad de Aryenis y Alfredo

El pasado jueves 04 de junio, se hizo entrega de un documento en la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se exige justicia en los casos de los gerentes de Pdvsa, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos y los nueve Comuneros del estado Barinas, por ser casos amañados desde su inicio, en los que los organismos de seguridad del Estado incurrieron en la violación de los derechos humanos practicando la tortura física y psicológica, casos en los que organismos judiciales no han garantizado el debido proceso, cuando se condena públicamente, sin investigación ni pruebas a personas inocentes. En el texto también se exige justicia frente a la violación de los derechos humanos durante un desalojo arbitrario a campesinos en el estado Apure.



El documento lo suscribe el Comité por la Libertad de Aryenis y Alfredo, el Frente Popular Antiimperialista, el colectivo Lucha de Clases, el partido Comunista de Venezuela y el partido Patria Para Todos y fue recibido por el Dr. David Palis, director general de Asuntos Jurídicos de la FGR, quien se comprometió a procesar las solicitudes.



En la actividad estuvieron presentes militantes de colectivos revolucionarios en Caracas y cantores en apoyo a los familiares de las víctimas y durante un discurso, Iracara Chirinos, hermana de Alfredo Chirinos agradeció la solidaridad de tantos y tantas camaradas que se han unido en la lucha por la liberación de los jóvenes gerentes de Pdvsa, e indicó: ”A pesar de que tenemos un gobierno que con el Comandante Chávez impulso una revolución, no se puede negar que las contradicciones cada día son más agudas y que por eso el pueblo organizado, el pueblo consciente, reclama sus derechos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Constitución que parió una revolución, que escribimos todos y todas y que hoy ha sido bastante golpeada, por que ¿Cómo es que nueve Comuneros, que simplemente estaban haciendo lo que Chávez dijo: Comuna o nada, estén hoy en día presos? ¿Cómo es que Alfredo y Aryenis, quienes lucharon, combatieron durante todos estos años la corrupción y no se prestaron ni avalaron triquiñuelas de las mafias internas de Pdvsa, hoy estén presos? ¿Cómo es que hoy en día campesinos y campesinas están siendo desalojados de las tierras que el Comandante Chávez otorgó tras la lucha de muchos años, una lucha histórica, porque la tierra es de quien la trabaja, no de quien la roba porque tiene poder y porque tiene plata? Entonces esas contradicciones las tenemos hoy, pero así como existen las contradicciones, también existe un pueblo que como decía el panita Alí: si lo pisan por un lado, por el otro se levanta, por algo tiene la piel florecida de esperanza”.



El movimiento de solidaridad en torno a los compañeros y compañeras mencionadas, día a día se ha venido fortaleciendo por ser considerados referencias revolucionarias, en el caso de Alfredo y Aryenis al representar una lucha por salvaguardar los intereses y la soberanía de la Patria a lo interno de la industria más importante del país, y en los otros casos, por representar las luchas campesinas y de construcción del nuevo estado comunal que ideó el Comandante Chávez para construir nuestro socialismo. Quienes hicieron presencia en la entrega de este documento, están esperanzados en una pronta respuesta para lograr la inmediata liberación de los y las compañeras.



*_@aryenisyalfredo_*