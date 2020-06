(VIDEO) Liza Guerra García: "El racismo es la podredumbre en todas las estructuras policiales de EEUU"

Los sucesos ocurridos tras el asesinato de George Floyd un ciudadano afroestadounidense a manos de Derek Chauvin, un oficial del Departamento de Policía el 25 de mayo en la zona del Powderhorn de la ciudad de Minneapolis, han creado un polvorín inapagable que desató una de las protestas raciales mas grandes en todo los Estados Unidos .

Floyd un ciudadano originario de Texas, era muy conocido por miembros de la comunidad latina de Minneapolis, pues laboró por cinco años como personal de seguridad en el Conga Latin Bistro, desde donde manifiestan compañeros de trabajo que nunca tuvo problemas y que por el contrario, siempre fue "una persona amable, dulce, cariñosa, respetuosa con todo el mundo…". indicó una trabajadora dominicana que compartió con Floyd, hoy víctima y símbolo de las luchas contra el racismo y la brutalidad policial en EEUU.

George Floyd, quien para el momento era un desempleado debido a la crisis por el covid-19, fue detenido porque supuestamente habría pagado con un billete falso de 20 dólares en la tienda Cup Foods, entre la 38 y la Lake Av., para el momento de su arresto, personas que se encontraban a su alrededor grabaron toda la escena del crimen que enseguida comenzó a viajar a través de las redes sociales y poco a poco fue despertando la indignación y conmoción en el mundo.

Derek Chauvin, un oficial del Departamento de Policía de Minneapolis, oprimió con su rodilla el cuello de George Floyd, hasta no dejarlo respirar mas. "I can't Breathe", una frase de tres palabras que se ha convertido en un símbolo de la lucha racial en todo el mundo: "I can't breathe" es la dimensión de todos los que no pueden respirar debido a la opresión histórica de abusos, injusticias de un sistema asfixiante y que con la muerte de Floyd explota esa rabia ancestral de millones de afrodescendientes asesinados por supremacistas blancos desde los tiempo en que los barcos cargaban las ignominiosas cargas con trata de seres humanos secuestrados de África, que hoy gritan exigiendo justicia junto a la solidaridad de millones que no pueden dejar pasar por alto este tipo de brutal crueldad contra un ser humano en pleno siglo XXI.

A raíz de este lamentable hecho, le pedimos una entrevista a la abogada estadounidense, activista y defensora de los derechos humanos, Liza Guerra García, residente de las Twin Cities y quien en medio de la tumultuosa situación que se fue dando luego del asesinato de Floyd, durante las protestas pacíficas y luego los saqueos, incendios, y destrucción, pudo responder en tres partes a nuestras preguntas y darnos un reporte sobre la situación desde el lugar de los hechos. Por cuestiones de tiempo, tuvo que interrumpir la primera parte para poder ir a dar apoyo y asistir, en medio de la emergencia; la segunda parte la pudo coninuar ya en su casa en medio de ruidos de helicópteros y un olor a humo que penetraba por todos lados, como me hizo saber, y la última parte luego de dos días de incertidumbre por el incremento de las protestas.

Liza, ¿cuál es la situación actual en Minneapolis?

La situación por ahora está muy convulsionada. El gobernador de Minnesota Tim Walz aumentará en estos días la presencia de la guardia nacional en aproximadamente 2500 tropas en Minneapolis y Saint Paul. Inicialmente las protestas de anoche donde se pedía justicia para George Floyd, el afroamericano asesinado por la policía de Minneapolis, fueron mayormente pacífica.

La información que nos llega acá a Venezuela, es que el asesinato de George Floyd a manos de un oficial de la policía de Minneapolis desencadenó una ira represada durante años de racismo sistémico, injusticia, abusos, lo cual originaría esta explosión social.

Nosotros tenemos un historial de crímenes policiales que se remonta a la década de 1970. En el 2015, Jamar Clark es asesinado y más tarde matan a Philando Castile, ambos hombres negros asesinados por la policía de las Ciudades Gemelas. Estos crímenes tan trágicos y horrorosos y la falta en los debidos procesamientos sustantivos precipitaron esta explosión social. Ahora, se ha descubierto la presencia de nacionalistas blancos que como parásitos han penetrado las protestas para confundir a nuestras comunidades que se encuentran afligidas por el duelo y la ira, ocasionadas por la muerte de Floyd. Estos infiltrados han destruido y saqueado nuestras comunidades. Esta mañana, el alcalde de Saint Paul declaró que ninguno de los arrestados era de Minnesota, todos venían de afuera, no son del estado.

¿Y cuál sería el objetivo de la presencia de estos nacionalistas blancos dentro de los movimientos pacíficos?

Es un plan muy bien orquestado y planificado estratégicamente por supremacistas blancos altamente sofisticados para llevar a cabo la agenda de la Administración Trump, con el objetivo de comenzar una guerra racial para poder asegurar el control sobre la creciente población de personas de color: negros, indígenas, latinos y otras comunidades.

Esto fue descubierto por el propio Gobernador tras evaluar el trabajo de inteligencia del estado. Pero también, han entrado por allí oportunistas y otros grupos y no precisamente para acompañar en el dolor, sino para instaurar el caos dentro de nuestras ciudades.

Las imágenes que nos llegan a través de las redes sociales, muestran un gran caos. A lo largo de las avenidas Lake y Chicago, parecen ser desde donde se prendió esta mecha, ¿no es así?

Hay muchos edificios quemados, entre las avenidas Lake y Chicago que representan el corazón de las comunidades indígenas, afros y latinas. Bancos, oficinas de correos, librerías y negocios fueron incendiados, y ahora desde anoche las casas de los residentes, son consideradas objetivos. La estación de policía que queda entre las avenidas de Minnehaha y Lake también fue incendiada.

Las redes sociales muestran que todo comenzó entre la avenida Lake y Chicago, es eso cierto?

No, él fue asesinado en la calle 38 con la avenida Chicago, desde donde los residentes han creado un espacio para expresar su dolor y exigir justicia para el señor Floyd.

Claro, cerca del Powderhorn, uno de los centros mas políticos y de activismo de las Twin Cities.

Gente y miembros de la comunidad decidieron marchar para poder expresar su ira, dolor e indignación, la mayoría de ellos son jóvenes comprometidos en la acción directa con la desobediencia civil, su petición consiste en que el poder policial rompa con el racismo sistémico del Estado.

Ahora ¿cómo es posible que un oficial de la policía que tenía 18 denuncias por violencia, todavía estuviese activo en su cargo?

Eso es parte de la reforma. La estructura disciplinaria de la policía indica que no puede hacerse responsable cuando un oficial de policía viola las leyes o políticas, por lo tanto debe ser transformada. Tenemos un grupo llamado MPD 150 que pide la abolición de la estructura policial, así como la construcción de comunidades con capacidades colectivas que proporcionen seguridad pública desde dentro de las comunidades, además de utilizar el presupuesto policial para cumplir con las necesidades de justicia económica subyacentes que no se hayan satisfecho y por lo tanto forman parte de las estructuras que fomentan el crimen en las comunidades.

Sin embargo, al oficial del Departamento de Policía de Minneapolis, Derek Chauvin le impusieron cargos por homicidio en 3er grado e involuntario, ¿qué opinas de esto?

Pues es un comienzo aunque no es suficiente, sin embargo las comunidades se mantienen firmes para que se presenten cargos contra los cuatro policías involucrados en el asesinato de George Floyd. Los otros tres oficiales quedaron sin cargos cuando ellos fueron ayudantes e instigadores del crimen. Además, son estándares legales de prueba sin una duda razonable que indican que el oficial Chauvin usó un grado de fuerza excesiva cuando colocó su rodilla sobre el cuello del señor Floyd, durante nueve minutos, hasta que murió. El estándar de fuerza excesiva no es un estándar civil, sino irrazonable a los ojos de otros policías.

Y habían muchos testigos, además. ¿Tú piensas que esto revive el debate sobre el racismo en USA?

El debate nunca ha dejado de existir. Los principales medios de comunicación han actuado como si estuvieramos en una época "post racial" después de que Obama fuera elegido, pero esa no es la verdad … y ahora vemos la realidad, de que el racismo es la podredumbre en todas las estructuras policiales de EEUU.

¿Cómo evalúas la reacción en cadena que han tenido estas protestas en varios estados del país?

La reacción en cadena ha sido un poco subestimada, pero no es sorprendente. Sabemos que cada estado en EEUU tiene un problema con el racismo sistémico e institucionalizado, con una generosa y particular ignorancia intencional en el sistema de justicia

¿Qué responsabilidad tiene el presidente Trump en este tipo de acciones como la muerte de un ciudadano afro en las manos de un policía?

El presidente ha encendido deliberadamente los elementos fascistas blancos de este país. Desde implantar la prohibición musulmana en ciertos países, encarcelar a niños latinos y negros sin sus padres. Retener deliberadamente equipos médicos que podrían salvar vidas durante la pandemia del coronavirus y no distribuirlos es una forma de genocidio contra comunidades afros, latinas, indígenas y blancos pobres, eso significa un crimen de lesa humanidad

Todo esto se deriva de la retórica pública del presidente Trumps y sus políticas desde la Casa Blanca. El desdén del presidente Trump hacia las personas afros y latinas, junto a su intolerancia donde utiliza un lenguaje racialmente codificado contra los manifestantes, por ejemplo, cuando dice que son "matones", dirige un llamado hacia su base para que no cambien sus políticas idelógicas de capital supremacista blanco, incluso, en medio de una pandemia que ha matado a decenas de miles de personas de color, y ahora con esta lucha de justicia para el señor George Floyd y todos los hombres negros que han sido asesinados por la Policía. Trump continuará incitando al terrorismo blanco a nivel doméstico, ya sea en los departamentos de policía o en las comunidades blancas, para la destrucción de los afroestadounidenses junto a sus comunidades.

¿Cómo crees que incidirá esto en las próximas elecciones de Estados Unidos?

Según las encuestas, Trump tiene actualmente el 42% del apoyo de votantes registrados, lo cual me indica que sus seguidores están adoptando su misma agenda y acciones. Por otro lado, Joe Biden es un candidato débil y aparentemente la única alternativa que tenemos aparte de Trump, y esto no es un buen augurio para aquellos que en los Estados Unidos buscamos justicia y la transformación del capitalismo.

Y para finalizar ¿qué están haciendo ustedes, dentro de los movimientos sociales, cómo se están organizando y cuáles son las respuestas durante esta contingencia?

La propuesta es conseguir que la policía no siga asesinando a personas afros e indígenas. Hay un grupo bien organizado de activistas e intelectuales que buscan transformar los departamentos de policía. Parte de esto es un plan creado por el movimiento "MPD 150", el cual propone la eliminación de fondos y la abolición de los sistemas policiales que tienen sus orígenes y raíces en las patrullas de esclavos y de la esclavitud humana en los Estados Unidos. Aquí están las propuestas:

1. Al llamar al 911, descentralizar la respuesta policial y desplegar el apoyo de expertos en salud mental, trabajadores sociales y defensores contra la violencia doméstica. Rechazamos que cada llamada al 911 deba ser respondida con la presencia de policías armados.

2. Aprender de los modelos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica y de Justicia Restaurativa y aplicarlos a los sistemas de justicia.

3. Invertir en las comunidades para abordar y satisfacer las necesidades de vivienda, alimentación, atención médica, educación, etc.

4. Desarrollar sistemas de respuesta a la crisis de salud mental; financiarlos.

5. Los métodos para detener vehículos en la vía por parte de la policía deben cambiar. Si está dañada la luz trasera de un automóvil, se debe enviar un aviso por correo con instrucciones para su arreglo, en lugar de detener por esto a una persona.

6. Las víctimas de agresión sexual necesitan de mayor apoyo y de fondos para ser asistidos. Los perpetradores deben rendir cuentas por sus crímenes ante los miembros de la comunidad, además se debe recibir financiamiento en todos los aspectos para la educación con el objetivo de abordar la misoginia, la "masculinidad" tóxica y otras normas aprendidas y derivadas de las prácticas coloniales que continúan hoy siendo aceptables por la sociedad.

7) Guerra contra las drogas: legalizar la marihuana. Dejar de criminalizar a los consumidores de drogas y desarrollar servicios para el tratamiento y apoyo debido.

8. Para los delitos contra la propiedad, implementar modelos de justicia restaurativa.

Estas son algunas de las demandas de los movimiento para abordar la violencia policial.

Mientras terminamos esta entrevistas la protestas se van extendiendo y propagando por todos los Estados Unidos, Europa, Australia, Korea del Sur, Japón lo que pudiera indicar que la muerte de Floyd viene a destapar un botellón de injusticias acumuladas donde millones de seres en el mundo claman con urgencia un cambio de sistema para el beneficio de toda la humanidad.