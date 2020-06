(VIDEO) Estados Unidos registra un nuevo caso de violencia policial

05.06.20 - Dos policías de la ciudad de Buffalo, al noroeste del estado de Nueva York, en Estados Unidos (EE.UU.), están bajo investigación tras empujar a un hombre de 75 años que participaba en una protesta pacífica y provocarle graves lesiones que obligaron a hospitalizarlo.De acuerdo con un video tomado por una estación de radio local, el hombre, identificado como Martin Gugino, se acerca a los Policías mientras marchaba contra el asesinato en Mineápolis del afroamericano, George Floyd. En el audiovisual puede observarse como las fuerzas de seguridad lo empujan, cae al suelo, se golpea y comienza a sangrar por sus oídos.Un agente intenta levantarlo, pero otro lo aparta, mientras el resto del grupo de uniformados continúa caminando y no reclaman atención médica para la víctima.Según el alcalde de Buffalo, Byron Brown, los dos oficiales involucrados fueron suspendidos y no recibirán sueldo, al tiempo que encomendó iniciar una investigación inmediata sobre el caso.Byron se mostró profundamente preocupado por lo visto en el video y en un comunicado expresó que “después de días de protestas pacíficas y de varias reuniones bilaterales con la Policía y representantes de la comunidad, lo sucedido esta noche es desalentador”.El hecho también fue condenado por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien expresó que el incidente "es completamente injustificado y absolutamente desgraciado", mientra recalcó que “los oficiales de la Policía deben hacer cumplir, no abusar de ella”.Gugino fue internado en el centro médico del condado de Erie para recibir atención tras la lesión en la cabeza por la que ha sido reportado de grave. Según declaraciones de familiares y amigos, Gugino es considerado un hombre pacífico, amante de la justicia, de pensamiento profundo y un luchador que ha participado en las marchas de la ciudad durante los últimos diez años.Para el director de la Unión de Libertades Civiles en Buffalo, John Curr, “los oficiales de policía no pueden continuar escondiéndose detrás de la mentira de que están protegiendo y sirviendo”.Curr llamó a los líderes de la ciudad a “abordar seriamente la violencia policial” y “la cultura de impunidad que condujo a este incidente”.¿Quién es la víctima de 75 años Martin Gugino?El hombre de 75 años visto empujado al suelo por la policía de Buffalo, Nueva York, durante las protestas frente al Ayuntamiento el jueves por la noche es Martin Gugino, un activista por la paz desde hace mucho tiempo. Gugino está siendo tratado en el Centro Médico del Condado de Erie, donde se encuentra en estado grave pero estable a partir del jueves por la noche. Dos agentes de policía vistos empujándolo en el video viral fueron suspendidos sin paga, y el resto de su unidad renunció para mostrar su apoyo.Un video viral muestra a Gigino parado en la acera frente al Ayuntamiento justo después de que el toque de queda de Buffalo entró en vigencia, con un gran grupo de policías con equipo antidisturbios viniendo directamente hacia él. Gugino parecía estar hablando con uno de los oficiales cuando fue empujado. Cayó hacia atrás sobre el cemento y se vio sangre en la acera. Los otros oficiales pasaron junto a él y no intentaron ayudarlo. El video fue publicado por WBFO y tiene más de 73 millones de visitas en Twitter.Al principio, la policía dijo a los medios locales que un manifestante “tropezó y cayó” durante las manifestaciones del jueves y fue hospitalizado. Fue solo después de que apareció el video que el comisionado de la policía de Buffalo, Byron Lockwood, confirmó que los dos oficiales serían suspendidos sin paga. El alcalde de Buffalo, Byron Brown, dijo que estaba “profundamente perturbado” por el incidente. “Después de días de protestas pacíficas y varias reuniones entre mí, el liderazgo de la policía y los miembros de la comunidad, el evento de esta noche es desalentador”, dijo Brown en un comunicado el jueves por la noche, informa WBKW. “Espero continuar construyendo sobre el progreso que hemos logrado mientras trabajamos juntos para abordar la injusticia racial y la inequidad en la ciudad de Buffalo. Mis pensamientos están con la víctima esta noche”.Gugino es un activista por la paz.Gugino es un activista por la paz que creció en Buffalo antes de trabajar en tecnología informática en Cleveland. Más tarde regresó al oeste de Nueva York y lanzó un canal de YouTube con videos sobre desarme nuclear y cambio climático. Su amigo Terrence Bisson, que trabajó con Gugino en el Western New York Peace Center, dijo a Buffalo News que Gugino es una “persona amable que realmente cree que debe defender lo que cree que es correcto”.