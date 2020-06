Denuncian que una periodista fue detenida y golpeada por funcionarios de la GNB durante protesta en gasolinera de El Junquito

04-06-20.-El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, denunció este jueves que la productora de FM Center, Carol Romero, fue golpeada y detenida por efectivos de la GNB, y además tiene más de 8 horas desaparecida, tras grabar protestas por falta de gasolina en el kilómetro 7 de la Panamericana vía Caracas – Los Teques.



“A las 2:30 de la tarde permanece desaparecida nuestra colega periodista Carol Romero, trabajadora del circuito FM Center, donde produce el espacio del vicepresidente de ese circuito radial. Lleva más de 8 horas en la que no hemos podido contactarla, no sabemos de ella ni sus colegas, ni su familia, ni su abogada. Carol estaba cerca de las 6 am cerca del kilometro 7 de la Panamericana, donde se presentó una protesta por escasez de gasolina, vecinos del lugar cerraron la vía y Carol estaba grabando lo que ocurría y en ese momento fue abordada de manera violenta por oficiales de la GNB”, expresó Ruiz en un audio enviado a medios y periodistas.



El representante del SNTP detalló que “según su tía, Betty García, quien se encontraba en el lugar, la golpearon muy fuertemente y la inmovilizaron. También su tía cuando intentó protegerla, resultó inmovilizada por una oficial de la Guardia que la tiró al piso, en este momento ella está dirigiéndose al Ministerio Público a presentar una denuncia”.



Más temprano, el periodista de FM Center, Ángel Pinto indicó que su colega y compañera Carol Romero está detenida en el comando de la GNB en el kilómetro 12 de El Junquito.



"Nuestra compañera de FM Center, Carol Romero, se encontraría detenida en el Comando de la GNB en el KM12 de El Junquito, según funcionarios en el sitio. Sin embargo, su familia no ha podido verla", aseguró Pinto en Twitter.



El Sntp denunció que Romero fue golpeada y detenida por efectivos de la GNB, luego de grabar un altercado entre guardias y civiles en la e/s del Km 7 de El Junquito.



"Le quitaron su celular y se desconoce su paradero. De acuerdo al relato de un familiar, Romero fue golpeada en la calle y en el Jeep en el que la subieron para llevarla al comando GNB en el Km.12 de El Junquito. Los vecinos y familiares no recibieron detalles de su estado o de a dónde estaba siendo trasladada", agregó el Sntp.



La comunidad protestaba porque en esa bomba de gasolina se han presentado irregularidades en la venta del carburante, ya que denuncian que entran otros carros que no son de transporte público desde las 5:00 am y pagan en dólares.