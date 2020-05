Trump critica protestas frente a la Casa Blanca: "Agentes del Servicio Secreto están esperando acción"

30-05-20.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al servició secreto por contener las protestas fuera de la Casa Blanca en Washingon, tras la ola de manifestaciones en todo el país contra la violencia policial y el racismo luego de la muerte de George Floyd a manos de un policía cuando era detenido en Mineápolis.Anoche, en Washington, una manifestación frente a la Casa Blanca, que comenzó siendo pacífica, derivó en escaramuzas con los policías y agentes del Servicio Secreto y el lanzamiento de piedras y otros objetos contra la mansión presidencial.Los manifestantes cantaban “Sin justicia, no hay paz” y “Di su nombre: George Floyd”.Trump señaló a través de su cuenta en la red social Twitter que "los llamados 'manifestantes' dirigidos profesionalmente en la Casa Blanca tenían poco que ver con la memoria de George Floyd. Estaban allí solo para causar problemas. El Servicio Secreto "los manejó fácilmente".Asimismo, aseguró que los participantes en las protestas son "grupos organizados que no tienen nada que ver con George Floyd"."Gran trabajo anoche en la Casa Blanca por el Servicio Secreto. No solo fueron completamente profesionales, sino geniales. Yo estaba dentro, vi todos los movimientos, y no podría haberme sentido más seguro", aseguró el magnate."Muchos agentes del Servicio Secreto están esperando acción (...) Como vieron anoche, fueron geniales y muy profesionales. Nunca dejaron que se les fuera de las manos. Gracias", finalizó Trump.*Con información de Efe