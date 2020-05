Movimientos afrorevolucionarios venezolanos condenan política de exterminio racial de gobierno de Trump

A raíz del asesinato de un ciudadano estadounidense, George Floy a manos de cuatro funcionarios del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) quienes solo fueron despedidos y la familia de Floyd procedió a solicitar que se acusara de homicidio a los agentes involucrados, hecho que desencadenó una reacción de rechazo en cadena por todo el mundo, el Movimiento Afrorevolucionario Juan Ramón Lugo se pronunció sobre este caso de violación de los derechos humanos.

El Movimiento Afrorevolucionario Juan Ramon Lugo, condena el exterminio racial sistemático que se viene implementando en Estados Unidos contra la población afroamericana, exterminio que se viene agudizando desde que Donald Trump llegó al poder.

El Ku Klux Klan, organizacion de exterminio racial en el siglo XIX en Estados Unidos, ha renacido con sus figuras mas emblemáticas en la actualidad como Mike Pence, Mike Pompeo, y Donald Trump, quienes dirigen las políticas intervencionistas en América Latina, el Caribe y África.

La reorientacion de la brutalidad policial está orientada bajo un gran prejuicio racial contra los afroamericanos, latinos, indígenas, entre otros, Esa brutalidad bestial ha traspasado los límites de la legalidad institucional. Tiene licencia para matar bajo el prejuicio racial.

Los hechos ocurridos recientemente en la ciudad de Minneapolis, estado de MInnesota, es una cadena de brutalidad y exterminio racial que cada año se agudiza mas. Recordemos, el caso del pasado 20 de mayo en Atlanta cuando un hombre blanco y su hijo asesinaron de varios disparo al joven afro Ahmaud Arbey, en Georgia. No podemos olvidar que la técnica de la asfixia respiratoria la viene poniendo en práctica la policía desde el año 2014 cuando en la ciudad de New York asfixiaron al afroamericano Eric Garner.…No puedo Respirar ….No puedo respirar hasta que murio ahorcado por la policía. El Policía fue absuelto unos meses mas tarde.

La policía racista de la ciudad de Minneapolis repite la misma acción contra el afroamericano George Floy al grito de "Por favor no puedo respirar, no puedo respirar" ante la mirada pasiva de otros policias blancos. Floy murió asesinado cobardemente, el pasado lunes 25 de mayo. El departamento de la Policía de Minneapolis, inmediatamente despidió a los cuatro policías. Inmediatamente la gente indignada del sur, norte y centro de Minneapolis salieron a protestas y a exigir que a los policías sean detenidos y hacerle un juicio y esta vez no dejarlos en libertad como hicieron con el caso de Eric Garner en New York. En la madrugada del jueves otro hombre afro fue abaleado en plenos disturbios en Minneapolis.

La brutalidad policial es todo un sistema, que sumado al COVID 19, está haciendo una limpieza étnica en Estados Unidos en el gobierno de TRUMP. Ese es el tipo de policía que aspira se tenga en Latinoamérica y mas concretamente en Venezuela con la desesperada intervención militar que está rogando la oposición blanca y racista en nuestro país, encabezada por Voluntad Popular que en el 2017 quemaron a diecinueve afrodescendientes. Es un sistema que se está reproduciendo en las mentes fascistas de los gobiernos que tiene Trump bajo su dominio en América Latina.

Como Movimiento Afrorevolucionario exigimos que este caso sea llevado a Naciones Unidas pues es contradictorio que en el Decenio de los pueblos afrodescendientes es cuando mas se ha agudizado el exterminio racial en Estados Unidos, Colombia, Brasil y Honduras.

Condenamos el silencio complice del secretario general de la OEA, Luis Almagro

Exigimos al gobierno de Donald Trump cese al bloqueo criminal contra el pueblo venezolano.

Hacemos un llamado a las organizaciones a nivel continental que se pronuncien contra la brutalidad policial no solo en Estados Unidos sino en Colombia, Brasil y Honduras.

Por el Movimiento Afrorevolucionario Juan Ramon Lugo, las siguientes organizaciones:

Afroaragueños, Fundación Afroamerica, AfroTV, Asociación Jose Leonardo Chirino,

Cumbre Ibarra (Puerto Cabello), Autóctono La Vega, Asociación Panecillos, Cimarrones de Vargas, IETPA JUAN DE DIOS DIAZ(Estado Sucre), Grupo Elegua, Cimarrones de Yaracuy, Red de Organizaciones Afrovenezolanas, Red Afrodescendientes de Venezuela