Suspenden programa radial de periodista colombiano que dijo "¿Cuánto cuesta una chinita como para mi?

El programa de radio que conducía el periodista Fabio Zuleta, fue suspendido temporalmente del sistema de medios en Colombia debido a una entrevista con un *palabrero guajiro en el que el periodista opinó sobre la compra de una mujer wayúu, en la que el conductor le preguntó a un integrante de la etnia indígena "¿Cuánto cuesta una chinita de 20 años como para mí? Yo quiero una sin pelo, la que me van a traer a mí que no se mueva para yo enseñarla y tenerla encerrada porque me la quitan", expresó el locutor, a lo que el entrevistado respondió, que podía comprar a una mujer por cinco millones de pesos.

Esta entrevista causó revuelo por semejante vejación que viola todos los preceptos hacia la figura de la mujer. Las palabras del locutor impactaron a varios movimientos indígenas y de defensa de la mujer, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), quienes publicaron un comunicado de prensa donde rechazan de forma contundente la cosificación, trata de personas, discriminación, racismo y burla contra la mujer indígena de la nación wayúu.

De acuerdo a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) las autoridades indígenas de siapana menifestaron no conocer a Barroso, quien funge como palabrero, una situación que agrava aún más lo dicho. "Rechazamos como el señor Zuleta, de manera burlesca y descarada, atenta contra la dignidad, integridad, salud espiritual y mental de las mujeres wayúu, preguntando y reafirmando a partir de lo dicho por Barroso que en la Alta Guajira se vende a las chinitas, refiriéndose así a las niñas wayúu, una palabra que evidentemente es usada de forma discriminatoria y cosificante".

Para los indígenas, es indudable la morbosidad, vulgaridad y el sarcasmo de Zuleta, "que con cada una de sus expresiones irrespeta el corazón de la cultura wayúu como son sus mujeres. Hace referencias cínicas y racistas intolerables, vulnerando la cosmovisión del pueblo indígena".

Por otro lado, representantes de la ONU en Colombia, también se manifestaron ante este hecho y recordó que según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2015, más del 13% de las adolescentes encuestadas entre 15 y 19 años están unidas conyugalmente, y el 43% de ellas están unidas con parejas seis o más años mayores.



Las cifras demuestran que "lamentablemente estas prácticas son extendidas y compartidas por distintos grupos poblacionales en Colombia", advirtió la organización.



De acuerdo con el comunicado, "el matrimonio infantil o la unión conyugal de las niñas, aumenta la probabilidad de experimentar violencia de pareja y otras formas de violencia de género durante su vida".

Otras organizaciones feministas e indígenas, entre ellas el Consejo Superior de Palabreros, que aseguró que "Zuleta lleva implícito un despropósito estigmatizador que desde luego generaría un impacto negativo contra nuestra cultura", señalando que las declaraciones constituyen "una amenaza a nuestros usos y costumbres ante los posibles rechazos de la sociedad, dada la tergiversación de la realidad que en nada se refleja a los sucios comentarios del programa". También adelantará acciones para "hacer respetar nuestra honra y honor cultural".

Gheidy Gallo, la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, también se comunicó con la Fiscalía para adelantar una rápida investigación a los involucrados en los presuntos delitos y que reciban una sanción de parte de las autoridades. "La mujeres no están solas y seguiremos trabajando con todos los organismos del Estado para que los delitos contra las niñas, adolescentes y mujeres no queden en la impunidad",indicó la funcionaria.

En cuanto a Zuleta, se refirió a su situación: "Pido excusas mil veces a las mujeres. Lo dije de una forma sana y en ningún momento sobre la trata de personas. Tengo mi conciencia tranquila, en ningún momento pensé en hacerle daño a nadie". Sobre la repercusión del video, aseguró que nunca se imaginó "que ocasionaría problemas; esto fue una charla de humor, jocosa. No se habla de niñas menores de edad, toda la vida se ha dicho eso en esta región".

Más allá de las desafortunadas opiniones del periodista, se debería buscar e investigar el origen de estas "fantasías masculinas" que aún perviven en la cultura de nuestros países, donde la mujer es la víctima final, y que el sistema patriarcal mantiene dentro de un bajo perfil, pero que sabemos son prácticas aceptadas bajo un manto de complicidad de la sociedad misógina y machista y que ante estos deslices se hace escándalo, pero no se ataca de fondo ni se penaliza esta forma de violencia en contra de la mujer. Lo que ha hecho este periodista es sacar a flote el abuso de poder de una cultura que se considera con derechos sobre los pueblos indígenas, lo que deriva en tráfico de mujeres, niños, los mas vulnerables. Una esclavitud que se mantiene por los índices de pobreza y poca atención hacia esas comunidades.

*En la cultura Wayuu, el palabrero (putchipuü o pütche'ejachi en idioma Wayuu) es el elemento central en la administración de la justicia; su rol consiste en resolver a través de la mediación y negociación los conflictos entre los diferentes clanes​​e incluso con personas u organizaciones no pertenecientes al pueblo.