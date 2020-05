(VIDEO) Escándalo en Colombia: Un locutor manifiesta su deseo de comprar una indígena wayúu

Fabio Zuleta Credito: Captura

26-05-20.-La supuesta venta de mujeres de la etnia wayuu en el departamento colombiano de La Guajira causó indignación este lunes 25 de mayo a raíz de una entrevista en la que un locutor de radio y un miembro de esa comunidad se refieren en tono burlón a esa situación, generó indignación en Colombia



El caso en cuestión comenzó cuando Fabio Zuleta, hermano del cantante de vallenato "Poncho" Zuleta, invitó al programa radial que dirige en la ciudad de Valledupar (norte) a un palabrero, como se conoce entre los indígenas de La Guajira al hombre encargado de mediar en conflictos internos.



Durante la conversación, el locutor le dice: "Tengo una inquietud: toda la vida se ha dicho que en la Alta Guajira venden las chinitas (niñas), ¿todavía venden las chinitas?", a lo que el palabrero, conocido como Roberto "Putchipu", responde: "Sí, todavía las venden".



Posteriormente, el indígena agrega que el comercio se realiza en "en toda la región, lo que es Uribia, Maicao, Riohacha, el Cabo de la Vela, Media Luna y la Alta Guajira".



Zuleta pregunta luego: "¿Cuánto cuesta una chinita de 20, 22 años para mí"?, y el palabrero le contesta: "Cinco millones de pesos (unos 1.325 dólares)" y le confirma que la mujer objeto de la compra sería una "señorita".



“Yo quiero una sin pelo, la que me van a traer a mí que no se mueva pa’ yo enseñarla y tenerla encerrada porque me la quitan”, señala el locutor.



La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic)condenó el hecho y manifestó que "las mujeres indígenas no son 'chinitas', no son mercancía, no son cosas que se venden o se comercializan al antojo. Son lideresas, son las encargadas de transmitir los saberes propios de los pueblos".



Primeria Barros Pimienta, una indígena wayuu residente en el municipio de Uribia, comentó en Blu Radio que los comentarios del locutor "atentan claramente contra la dignidad y el valor de la mujer wayuu".



"No soy 'chinita', ni estoy a la venta. La mujer wayuu tiene valor, pero no tiene precio. La mujer wayuu no se vende", aseguró.



Asimismo, aseveró que "de ninguna manera" está permitido que las mujeres de su comunidad "sean compradas o vendidas como simples objetos" y aclaró que hay diferencia entre lo que es la dote en su cultura ancestral y la compraventa de mujeres.



Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, sostuvo que los comentarios del locutor alimentan la intolerancia.



"No tiene justificación alguna jugar con la dignidad y el valor de las mujeres de Colombia. Situaciones como estas no se pueden permitir en una sociedad que como la nuestra necesita día a día fortalecer la igualdad, la justicia y la solidaridad frente a la discriminación y trabajar para promover los derechos fundamentales de nuestras etnias".



Por su parte, El procurador de Colombia, Fernando Carrillo, se refirió al caso manifestando que se va a presentar una denuncia en contra de los implicados.



“Presentaremos una denuncia contra un indígena y el director del programa “Buenas tardes con Fabio Zuleta” de la emisora 1050 AM en Valledupar, luego de la publicación de un video en el que acuerdan explotar sexualmente a varias mujeres indígenas



*Con información de agencias