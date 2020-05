Esposa de Javier Vivas Santana solicita garantizar su tratamiento médico y traslado a zona de residencia

Olys Velásquez, esposa de Javier Vivas Santana, articulista de varios medios digitales e impresos, así como del portal Aporrea, envió una carta a nuestra redacción www.aporrea.org/ddhh/a290772.html desde La Asunción, Estado Nueva Esparta, con fecha 19-05-2020.

En ella expone que JVS, quien ha sido recluido en El Rodeo III, tras casi mes y medio de detención en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), padece de epilepsia crónica severa, diagnosticada por el médico tratante y confronta dificultades para el suministro apropiado de sus medicamentos anticonvulsivos. Esto le lleva, entre otras razones, a solicitar "que lo trasladen al lugar de concurrencia de los hechos (que se le imputan) donde su familia reside, para que por lo menos se le pueda apoyar con el suministro de medicamentos, alimentación y otras necesidades de higiene personal y así como estar atentos de su estado de salud e integridad física, a sabiendas que los tribunales en este momento, están atendiendo casos puntuales por la prórroga nacional de la cuarentena causada por el Covid-19".

JVS fue detenido a raíz de mensajes y fotografías relacionado con una mujer oficial de la FANB, que fueron divulgados en Twitter y que retuiteó con algunos comentarios propios. Como consecuencia fue llevado a la DGCIM en Caracas y casi mes y medio después ha sido trasladado al penal de El Rodeo III en el Estado Miranda, con acusación de "instigación al odio". Desde entonces, su esposa y familiares, residentes en la isla de Margarita, y en medio de la cuarentena por el coronavirus, no han podido tener el debido contacto con el detenido y contribuir a proporcionarle sus medicamentos de la manera prescrita para su tratamiento a fin de evitarle las crisis convulsivas frecuentes que presenta y otros efectos de su trastorno epiléptico. Como agravante, JVS presenta una discapacidad visual por falta de visión en uno de sus ojos.

Expone la esposa del prisionero que el "el día 16 de este mes, aproximadamente a las 9:20 AM recibí una llamada, por un período de más o menos tres (3) minutos... Era el Dr. Javier Vivas, para decirme que había sido trasladado desde el DGCIM–Boleíta-Norte al centro penitenciario Rodeo III, en la población de Guatire, Estado Miranda. A tal efecto me informa que le quedaba muy poco medicamento que toma por prescripción médica. Adicional a esto pregunta cómo está mi estado de ánimo y el de su hijo, muy preocupado como buen esposo, padre y principal apoyo como jefe de familia. Poco pude responder al momento cuando dijo: 'me están indicando que tengo que cortar la llamada', a tal efecto lo sentí con temor. Es decir; no tiene derecho a realizar una llamada con un tiempo prudencial donde se manifieste su inquietud".

Plantea la Sra. Olys Velásquez que debido a su epilepsia y ante la escasez o falta de medicamentos prescritos para su enfermedad, el Dr. Javier Vivas Santana "...en varias oportunidades, específicamente en estos últimos meses, mantenía un estado acelerado de ansiedad, colocándose al frente del ordenador de día y de noche y por largas horas, sin duda alguna por la falta de cumplir rigurosamente el tratamiento, ocasionada por lo costoso del mismo, asociada a la escasez de los medicamentos en la isla" (Margarita, Nueva Esparta).

Sugiere la señora esposa del articulista privado de libertad, que pareciera no estarse somando en cuenta para su proceso judicial, que los problemas derivados de la irregularidad o ausencia de tratamiento contra la epilepsia severa, pudieron haberle ocasionado "debilidad en el funcionamiento del sistema nervioso, que le llevó cometer errores; por lo que especialistas en el área psicológica, psiquiatría, sociología y médicos especializados, pueden ofrecer una opinión técnica-científica de lo que estoy planteando".

Esto estaría señalando posibles omisiones importantes a considerar en el juicio de JVS, por no estar teniendo en cuenta las implicaciones de su condición médica, tanto para su comportamiento como para el fallo judicial y la aplicación de medidas en este caso. Se entiende que podrían estarse violando los derechos de una persona con discapacidad y falta de correcta medicación (producto de la carestía y escasez o falta de medicamentos antiepilépticos) y que además podría estarse poniendo más en riesgo su integridad física y psicológica por las condiciones de detención, deslocalizada de su zona de residencia y posibilidades de atención familiar.

Se pregunta por el hecho de que habiendo sido su detención en el estado Nueva Esparta, y que los hechos ocurrieron en esta jurisdicción, lo hayan trasladado a los tribunales del Distrito Capital, lo que para su entender estaría contraviniendo el Artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal (1).

A la esposa de JVS le inquietan una serie de hechos y circunstancias en el manejo del caso y se pregunta: "¿por qué faltando escasos tres (3) de los cuarenta y cinco (45) días para que se cumpliera la fase de investigación y conocer en la audiencia la causa real del delito que se le imputa, lo trasladan al Rodeo III, por lo cual habrá un retardo procesal por múltiples factores como la notificación del traslado del detenido a otro lugar de reclusión?"

La carta de Olys Velásquez apela a los criterios emitidos por el Comandante Hugo Chávez Frías en su "Golpe de Timón", donde, entre otras cosas -dice la remitente- "hacía un llamado de reflexión a sus ministros sobre la importancia de la autocrítica, necesaria para rectificar y alimentar el alma en busca de pasos firmes y eficientes en la transformación y la construcción de una sociedad democrática justa y humanista, del estado social y de derecho, sin discriminación alguna".

En la carta, que indirectamente va dirigida a las autoridades nacionales y del sistema judicial del país, se refiere a lo que considera como otra violación de la que habría sido víctima JVS: "una evidente persecución laboral, profesional y humana, hasta el punto que hoy en día es personal contratado del Ministerio del Poder Popular para la Educación con suspensión del sueldo por más de un año y medio, sin respuesta de su solicitud que ha realizado del porqué de ese motivo".

La señora Velásquez dedica una parte de su texto a "hacer resaltar sus obras y trabajos humanísticos", donde menciona la autoría de obras reconocidas internacionalmente como La Tesis Sobre la Regeneración del Pensar y las Texturas del Pensamiento. Menciona aspectos de su currículum profesional y social".

Concluye la carta con la "petición a los representantes del Ejecutivo Nacional, al Ministerio Publico, al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, de hacer velar por el fiel cumplimiento de sus derechos humanos y civiles consagrados en la CRBV, garantizarle el suministro del medicamento que por estar recluido en el Rodeo III lejos de su residencia y familiares se dificulta conseguirlos y enviarlos al sitio. En ese cierre de su escrito dice que "es hora de reflexionar, rectificar y reimpulsar los valores humanistas, socialistas y democráticos, el entendimiento como ciudadanos y el sentido de pertenencia, por lo que somos, del pueblo. Venezuela es de TODOS".

(1).- COPP Artículo 59

Código: Capítulo II De la Competencia por el Territorio

Artículo 59. Competencias Subsidiarias

Cuando no conste el lugar de la consumación del delito, o el de la realización del último acto dirigido a su comisión, o aquél donde haya cesado la continuidad o permanencia, el conocimiento de la causa corresponderá, según su orden, al tribunal:

1. Que ejerza la jurisdicción en el lugar donde se encuentren elementos que sirvan para la investigación del hecho y la identificación del autor.

2. De la residencia del primer investigado o investigada.

3. Que reciba la primera solicitud del Ministerio Público para fines de investigación.

