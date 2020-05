70 perros destinados para el consumo fueron rescatados de una granja en Corea del Sur

70 perros destinados para el consumo humano fueron salvados de una granja en Hongseong, Corea del Sur, después de estar encerrados en jaulas durante meses debido al brote del nuevo coronavirus. Su rescate fue posible gracias a una misión de Humane Society International (HSI).

La HSI puso en marcha la misión después de trabajar con el granjero y convencerlo de que la industria de perros no es buen negocio. Dicho rescate estaba programado para principios de marzo, pero se tuvo que posponer debido a las restricciones causadas por el brote de Covid-19.

Cuando el coronavirus golpeó Corea del sur y al mundo, se generaron bloqueos fronterizos y aislamiento social, situación que impedía trasladar a los perros.

Fueron salvados 70 perros destinados al consumo

Facebook/Humane Society International

La misión tiene como objetivo final, trasladar a los perros hacía Canadá y Estados Unidos, donde la organización se encargará de conseguir hogares adoptivos.

No obstante, las restricciones que se mantienen para los vuelos internacionales, hacen que sea imposible completar el destino final de los perros rescatados.

Facebook/Humane Society International

Por ahora, la HSI los está reubicandon en hogares temporales en Corea del sur, donde serán rehabilitados y recibirán atención veterinaria, hasta que puedan viajar.

El granjero Nakseon Kim, llevaba criando perros casi 40 años, pero a causa de la creciente oposición para consumirlos, decidió encontrar una nueva actividad.

Facebook/Humane Society International

Además, nuevas regulaciones y sentencias judiciales que toman medidas para controlar la industria, complican el desarrollo de la actividad y está provocando que los granjeros busquen otro tipo de negocios.

Nakseon dijo a Mail Online:

«Puede sonar extraño, pero comencé a criar perros porque me gustan los perros. Nunca he sido un gran admirador de la carne de perro. Tenía algunos perros, así que comencé a criarlos y cuando tenía 20 o 30 comencé a venderlos porque pensé que sería productivo, pero en realidad no funcionó de esa manera. No gano nada de esta granja de perros, y la presión del gobierno está aumentando y no es un buen negocio en absoluto».

Facebook/Humane Society International

En la granja, se criaban diferentes razas de perros que luego serían llevados a dos industrias abusivas como el comercio de carne y las fábricas de cachorros.

Después de años de comercializar perros, el granjero comenzará una nueva vida cultivando coles y otras verduras, con la ayuda de la organización benéfica.

Nara Kim, activista de HSI, dijo:

«Desafortunadamente, todavía es muy común ver cachorros vivos a la venta en las tiendas de mascotas. Pero lo que la mayoría de los coreanos se sorprenderían al saber, es que estos mismos cachorros podrían haber sido asesinados para el consumo humano. Ya sea que vivan o mueran, todos nacen en estos lugares, sus madres crían intensamente una y otra vez hasta que se agotan y finalmente se venden a los mataderos».

Facebook/Humane Society International

La activista se encuentra muy feliz de haber rescatado de un triste final a estos 70 hermosos perros, y que su pesadilla haya terminado. Por lo pronto, seguirá luchando para poner fin a las industrias de cría de perros y carne de perro, presionando al gobierno para eliminarlas totalmente.

La granja del señor Nakseon, es la número 16 en cerrarse, desde que comenzó el programa de transición de agricultores en el año 2015.

Facebook/Humane Society International

Los perros están recibiendo la atención veterinaria correspondiente, pues algunos tenían problemas de salud, debido a las malas condiciones del lugar en donde los tenían. Gracias a las acciones tomadas por el gobierno, el consumo de carne de perro ha disminuido de manera constante en Corea del Sur.

Se sabe que este comercio está prohibido o severamente restringido en diferentes partes de Asia, cómo; Hong Kong, Taiwán, Tailandia, Singapur y Filipinas.

Facebook/Humane Society International

En 2018, se supo que en Hanoi, capital de Vietnam, prometieron poner fin al comercio de carne de perro, medida que será aplicada en el 2021. Recientemente, se conoció que las ciudades chinas de Shenzhen y Zhuhai, prohibieron el consumo de perros y gatos, pues son considerados animales de compañía.

A medida que pasa el tiempo, la presión global aumenta hacia los países de Asia, para que cierren definitivamente los mercados húmedos de vida silvestre.

Pues dichas prácticas son consideradas un riesgo inminente para la salud de la humanidad y una posible fuente para el desarrollo de nuevos virus.

Sin duda, Corea del Sur y otros países asiáticos, están tratando de fortalecer sus acciones para eliminar estás actividades y hacen un llamado a todo el continente.

Esperamos que pronto estos perros rescatados tengan el final feliz que tanto se merecen, y puedan encontrar un hogar para siempre, lejos de jaulas.