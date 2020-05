(AUDIO) Alias "El Wilexis" aseguró que no trabaja con la DEA ni con Guaidó

Wuileisys Alexander Acevedo Monasterios, líder de una banda criminal de Petare, aseguró que no trabaja en conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el líder opositor Juan Guaidó.

07-05-20.-A través un audio difundido por NTN 24 con la supuesta voz de Wuileisys Alexander Acevedo Monasterios, alias Wilexis, líder de una banda delictiva de Petare, quien protagonizó durante los últimos días enfrentamientos contra grupos delictivos por el control de la zona, aseguró que no trabaja en conjunto con la DEA ni con el opositor Juan Guaidó.

"No somos políticos. Estoy luchando por la tranquilidad y comodidad del barrio José Felix Rivas, porque hay personas que están llegando de otras partes a sacar a las personas de sus casas para quedarse con todas sus cosas, y lo que se quiere es vivir tranquilo", dice Wilexis en el audio.

Asimismo, el antisocial indicó que él y quienes no acompañan en su actividad hamponil no tienen contacto con la DEA. No tenemos necesidad de tener contacto con gente fuera del país porque somos venezolanos y los venezolanos somos luchadores vamos a soportar todo lo que sea necesario. No tenemos necesidad de hablar mal del Gobierno, mucho menos tenemos necesidad de estar con la DEA. En realidad, la lucha es por la moral, la dignidad y los principios del barrio José Felix Rivas para que haya tranquilidad", subrayó.

Sin embargo, insistió: "nadie está con la DEA, ni con Guaidó». Wilexis no está patrocinado por la DEA, ni por Guaidó y mucho menos está en contra de Maduro".

En un video presentado ayer por el jefe de Estado, en teleconferencia con medios internacionales desde el Palacio de Miraflores, José Alberto Socorro Hernández "Pepero, "confiesa que los combates entre bandas narcotraficantes de los barrios del este de Caracas, en Petare, fueron parte de una operación de distracción para que se involucraran las fuerzas policiales", y perdieran la atención de lo que sucedería en las costas venezolanas.