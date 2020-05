(VIDEO) Observatorio Venezolano de Violencia: "El Gobierno Nacional perdió el control en Petare y en el 23 de Enero"

06-05-20.-El sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia, OVV, Roberto Briceño León, rechazó durante una entrevista al portal TVNNoticias los enfrentamientos entre bandas delictivas que por seis días consecutivos se enfrentaron en el barrio José Félix Ribas de Petare, Miranda y advirtió que esto ocurre porque existe un mecanismo de control social y político, en el que el Gobierno nacional perdió el dominio.



“En zonas como Petare o el 23 de Enero, existe un mecanismo de control social y político, en donde el gobierno nacional perdió y no hay normalidad”.



Briceño manifestó que es notable la no respuesta de las autoridades. "El control de estos territorios, y no solo Petare, sino de muchos otros territorios es algo que ha venido ocurriendo en los últimos años, en las cuales se ha venido dando una sustitución de las funciones que le corresponden al Estado de generar orden, y seguridad en las zonas y lo asumen los grupos delincuentes".



El Gobierno ha cedido territorio y ha perdido soberanía, aseguró.



“La actuación del Estado ha sido inexistente. Las dinámicas políticas que ahí ocurren son muy difíciles de determinar en esas zonas. Incluso, la comunidad llega a confiar más en la bandas armadas”, señaló.



“Lo que hemos reportado en el Observatorio también se refleja en comunidades de Maracay, Barquisimeto, Bolívar y el estado Bolívar, en donde se retrajo la comunidad para ser controlada”, apuntó.