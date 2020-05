(AUDIO) Familiares de de la atleta Michelle Martínez confirman que falleció en Colombia por Covid-19

06.05.20 - En un comunicado publicado por los familiares de la atleta venezolana Michelle Martínez, afirman que destacada miembro de la selección nacional de Bádminton, falleció en la ciudad de Medellin, Colombia, el día 30 de abril del año 2020, producto de Covid-19, tras no ser atendida por el sistema de salud colombiano.Nosotros, los familiares de la Atleta Venezolana Michelle Martínez, representados en este comunicado por Jorge Martínez , Magaly de Martínez, Jordan Martinez y Jorge Martínez de parentesco Padres y hermanos queremos hacer saber a la colectividad venezolana , colombiana y mundial, lo siguiente:Quien en vida fuese deportista destacada de seleccion nacional de Bádminton, y quien dio grandes logros y conquistas a nuestra nación, y nosotros, orientado a preservar el legado que esta ha dejado a la comunidad deportiva luego de su fallecimiento en la ciudad de Medellin, Colombia, el día 30 de abril del año 2020, producto de Covid-19, con síntomas finales de fiebre fuera de niveles normales y fuertes dolores de cabeza que produjo un paro respiratorio, quitándonos la existencia de nuestra familiar.Michelle Martínez estuvo en comunicación con el grupo familiar. Expresando los síntomas y su condición de desmejoíia. Todo esto documentado a través de mensajes directos y notas de voz, la cuales están a resguardo de nuestra familia.Hacemos este comunicado en primera instancia para desmentir diversas matrices de opinión internacional, prensa y medios, específicamente colombianas que quieren cambiar la razón del fallecimiento aunados a políticas mal intencionadas , para no aceptar que Michelle no fue atendida por el sistema de salud colombiano. Desde el primer momento se conformó la muerte por Covid-19, pero luego de las declaraciones de emanada por el presidente Nicolás Maduro, denunciando la falta de atención de Colombia a sus casos positivos, al siguiente día, los medios han querido cambiar la versión de la historia haciendo pasar la muerte por todo tipos de circunstancias menos por la verdaderas.Rechazamos todo tipo de declaraciones que quieran desvirtuar la integridad de Michelle Martínez como ser humano, e igualmente , todo tipo de opiniones, que hacen acrecentar el dolor profundo que cada día sentimos los familiares por la perdida de nuestro ser amado.Michelle Martínez fue y sera un ser integral, y la misma tiene presente activo en nuestros corazones.Rechazamos todo tipo de acción, con traslucido político, para desviar la atención del caso, y de la peligrosidad latente del Covid-19.Michelle Martínez siempre será nuestra guerrera infinita y nadie podrá decir que no lo haya sido así.A continuación audio de Michelle Martínez a sus familiares tres días antes de su fallecimiento (27 de abril del 2020) donde explica sus síntomas.