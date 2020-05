(VIDEO) Provea rechaza señalamientos del Presidente Maduro de estar financiado por la CIA

05-05-20.-Provea rechazó los señalamientos contra la organización por parte del presidente Nicolás Maduro al acusarla de supuestamente de estar financiada por la agencia de inteligencia estadounidense CIA y de “darle cobertura a terroristas”.La noche de este 4 de mayo, Maduro habló de los hechos ocurridos en https://www.aporrea.org/actualidad/n354827.html La Guaira y Aragua https://www.aporrea.org/tiburon/n354862.html y dio detalles sobre la una “incursión marítima” de un grupo militar insurgente, en su alocución pública cuestionó la labor de Provea, organización que ha pedido respeto a los DDHH de los detenidos.El coordinador de la unidad de investigación de PROVEA, Marino Alvarado, se pronunció rechazando este nuevo ataque del gobierno central.por defender los derechos humanos de los detenidos en las supuestas incursiones armadas en dos estados del país."PROVEA siempre ha tenido un compromiso por la lucha del rescate de la democracia, para seguir luchando por mejores condiciones de vida, para que no se sigan realizando más ejecuciones y llevando más sufrimiento a los sectores populares", agregó.Asimismo, señaló que esta organización no gubernamental de Derechos Humanos también ha alzado su voz para que no se siga torturando y no sigan existiendo presos políticos.Por otro lado, varias organizaciones no gubernamentales y defensores de los DDHH se han pronunciado en respaldo a la labor del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos y en rechazos a estos señalamientos.El abogado Carlos Lusverti, activista y defensor de Derechos Humanos, publicó un tuit en donde recordaba que algunos de quienes hoy atacan a la organización olvidan que en su momento Provea abogó por la defensa de sus derechos fundamentales.PROVEA, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos es una organización no gubernamental independiente venezolana dedicada a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela y a la promoción y defensa de los mismos. Según el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, PROVEA "es una organización no gubernamental independiente y autónoma, cuyo objetivo es promover y defender los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales"