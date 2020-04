(VIDEO) EEUU: Policía golpea brutalmente a un niño de 14 años mientras es detenido en California

30-04-.20.-Un policía golpeó a Elijah Tufono,niño de 14 años, mientras intentaba chequearlo porque pensaba que estaba en posesión de marihuana, según se aprecia en un vídeo difundido en la Red. Los hechos ocurrieron este lunes en Rancho Cordova, California, Estados Unidos.En el video se observa cómo el agente tiene al adolescente inmovilizado mientras lo cachea. En un momento dado, le agarra fuertemente la nuca poniendo su cabeza contra el suelo. Tufono trata de librarse, y es entonces cuando el policía le empieza a golpearle con los puños el pecho mientras el menor grita de dolor.La madre de la víctima, Leata Tufono Tagalu, dijo que su hijo todavía siente dolores en el pecho y "mentalmente no está seguro". De hecho, indicó que el joven padece una taquicardia supraventricular que "afortunamente no se desencadenó" en el momento de la agresión ni después.La mujer contó que todo ocurrió después de que su hijo le pidiera a un adulto que le comprara tabaco, tras lo cual un vehículo de policía no identificado se detuvo a su lado y el agente se bajó para interrogarlo."Tiene una enfermedad cardíaca grave y este tipo de agresión brutal podría haber tenido consecuencias fatales", aseguró por su parte Rebecca Kavanagh, abogada especializada en defensa criminal, quien agregó que la familia de Tufono pidió que se difundan las imágenes para que el oficial sea despedido y se presenten cargos penales en su contra.Pese a que ya lo tenía reducido, un policía en California le propinó una golpiza a un joven de 14 años en un procedimiento de arresto.