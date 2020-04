Bachelet exhorta a gobiernos a no violar DDHH basados en emergencia por COVID-19

Michelle Bachelt Credito: Web

27.04.20 - La alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó a los gobiernos de todo el mundo para que se abstengan de violar los derechos ciudadanos con el pretexto de implantar medidas de emergencia para frenar la pandemia de COVID-19, según lo expresó en un comunicado difundido este lunes.



«Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder (…) deben usarse para afrontar eficazmente la pandemia; nada más, nada menos», expresó Bachelet en el escrito.



En este sentido, la alta funcionaria pidió que estas medidas «se apliquen con sentido humanitario» para evitar un «desastre de derechos humanos», cuyos efectos negativos -afirmó- seguirían incluso tras el fin de la pandemia.



Advirtió además que la vulneración de derechos como la libertad de expresión «puede causar daños incalculables» en la lucha contra el COVID-19 y sus «nocivas repercusiones socioeconómicas».



La ex presidenta chilena detalló que han recibido numerosas denuncias de distintas regiones que indican que la policía y otros cuerpos de seguridad han ejercido un «uso excesivo de la fuerza, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las normas de confinamiento». Asimismo, recordó que a menudo estas violaciones de los derechos humanos se cometen contra los sectores más pobres y vulnerables de la población.



«Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es, sin duda, una respuesta ilícita e inaceptable», insistió Bachelet, recordando que también lo es crear una situación en la que una mujer no pueda dar a luz en un hospital porque le resulte «difícil o peligroso».



Por todo ello, Bachelet pidió a la cuerpos de seguridad que solo recurran a la fuerza cuando sea estrictamente necesario.