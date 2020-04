Caracas, 25 de abril de 2020.- La hija del ex militar con el grado de General Raúl Baduel, Andreina Baduel, quien se encuentra privado de libertad, ha denunciado a través de las redes sociales que sus familiares no han tenido acceso a las visitas de su padre, por lo tanto no conocen la situación de salud del mismo.Manifestó, que tienen 10 semanas sin saber del paradero de Raul Baduel, exigen a las autoridades competentes que permitan las visitas.