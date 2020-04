Pacientes renales denuncian cierre de la Unidad de Diálisis del IVSS de Puerto La Cruz, Anzoátegui

Credito: EU

22-04-20.-Pacientes renales denunciaron hoy el cierre de la Unidad de Diálisis del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ubicado en el sector Las Garzas, de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.



La medida, que afecta a un grupo de 64 personas, comenzó a ejecutarse a partir del viernes 17 de abril.



La razón obedece, según les dijeron a los pacientes que van a dializarse a dicho centro, al hecho de que se dañó una bomba de agua y que no puede arreglarse hasta que no sea autorizado por el IVSS de Caracas.



“Que hayan decidido esto es muy grave porque la vida de este grupo de personas depende que puedan seguirse dializando. Sus riñones no funcionan y dependen de la diálisis para retirar los elementos tóxicos (impurezas o desechos) de la sangre cuando su organismo no puede hacerlo”, expresa José Alejandro Ávila, hijastro de Henry Elías Haskuur, de 69 años, uno de los afectados.



Además de Henry Elías Haskuur sufren el cierre de la Unidad de Diálisis de Las Garzas los pacientes: Pedro Brazo, Argenis Méndez, Manuel Madrid, Jesús Lohero, William Lasardi, Yorca Gardié, Ana Barroso, Aviesel Ramos, Michel Azacon, Luis Muñoz, Luis Palacios, Manuel Méndez, María Aponte, Amalia Negaron y Morelia Nohelia.



Los pacientes fueron informados del cierre de la unidad por las enfermeras que los atienden.



“Ni el director ni el personal directivo del Seguro de Las Garzas quisieron dar la cara para informar que no se iban a seguir haciendo las diálisis, las únicas que responden y apoyan a los pacientes son las enfermeras”, enfatizó Ávila.



De hecho, los afectados expresaron su deseo de colaborar económicamente entre todos para poder sufragar los gastos de la bomba de agua, pero las autoridades del centro se niegan argumentando que tiene que ser el IVSS de Caracas quien se ocupe de la situación.



La Unidad de Diálisis del IVSS de Las Garzas realiza cuatro turnos al día repartidos los lunes, miércoles y viernes; y los martes, jueves y sábados, respectivamente.

