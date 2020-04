Entrevista a Tarek William Saab victima del Golpe de Estado de 2002

Caracas, 12-04-2020.- Hace cinco años exactamente, hicimos una entrevista al Dr. Tarek William Saab, quien para ese entonces ocupaba la Defensoría del Pueblo. Hoy la reeditamos, pues su historia es parte de los acontecimientos que marcaron un antes y un después en la Revolución Bolivariana.



(...) ’’A 13 años del Golpe de Estado de 2002



GG: Es una entrevista en su doble condición de ex parlamentario detenido por los golpistas el 12 de abril de 2002 y por otra parte hoy en día pues, como Defensor del Pueblo desde la perspectiva de Derechos Humanos.



TWS: Hola a la gente de Aporrea a través de esta entrevista y un abrazo al pueblo de Venezuela.



GG: Bien muchas gracias a ti. ¿Cuáles fueron tus vivencias el 11, 12 y 13 de abril de 2002 durante el Golpe de Estado de la Derecha Venezolana e Internacional contra el Comandante Chávez?



TWS: ¿Te refieres a lo que recuerdo?



GG: Si, a las situaciones por las cuales pasaste. ¿Cuál fue, digamos tu vivencia particular?



TWS: Si, efectivamente nuestra participación el día 11 de abril… fue a darse previamente una sesión que la Asamblea Nacional convocó ese día jueves y que nos tocó algo como ver las manifestaciones que se estaban realizando en los alrededores de Chuao, yo venía del este de Caracas, nos tuvimos que desviar por el nivel de tensión y violencia que se estaba dando en esos alrededores, recuerdo que tuve que estacionarme cerca de una estación de metro, la que queda en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela e irme en metro desde allí hasta la estación Capitolio. Al llegar allá en horas de la tarde pudimos ver la situación crítica que se estaba dando en esa zona, incluso ya con la muerte de un fotógrafo del Diario 2001 de apellido Tortoza, ya teníamos la información de personas que estaban siendo progresivamente acribilladas por francotiradores que estaban colocados estratégicamente en algunos sitios, como el Hotel Ausonia… ya, cuando vimos que la pantalla de televisión… estaba yo en la sala de prensa de la Asamblea Nacional reunido con colegas diputados y periodistas, y vimos como una cadena nacional era partida, cuando el Presidente de la República Hugo Chávez, al colocar la pantalla en dos y quitarlo, cuando él estaba transmitiendo la denuncia de un Golpe de Estado. El desconocimiento por parte de mandos militares y policiales, como la Policía Metropolitana para acribillar al pueblo que defendía la Constitución y la institucionalidad democrática. Nosotros decidimos entonces trasladarnos a Miraflores, estuvimos acompañando al Presidente de la República, luego salimos a la tarima que se dispuso frente al Palacio y recuerdo que siendo aproximadamente las 11.30 de la noche, el Diputado Pedro Carreño, me dice que prácticamente a esa hora de la medianoche el golpe se había consumado, el Golpe de Estado y que yo debía acompañarlo a él y que en su vehículo estaba el actual Presidente de la República Nicolás Maduro para aquel entonces diputado, la primera dama, en aquel momento era también parlamentaria Cilia Flores, porque los cuatro nos íbamos a trasladar a varios lugares para resguardar nuestra integridad y así ocurrió estuvimos en dos sitios, uno de los sitios en los cuales estuvimos fue… recuerdo en una casa donde pudimos nosotros a partir de la iniciativa nuestra, llamar al Presidente de la República, yo le dije al ahora Presidente Maduro, vamos a llamar al Comandante Chávez a ver si responde y nos dice qué está pasando y efectivamente nos respondió un edecán que me puso a hablar con él, yo le transmití nuestro deseo de apoyarlo, de acompañar su lucha y él nos dijo que él quería evitar mayor derramamiento de sangre, que él era el hombre que consideraba que el golpe se había consumado, que lo había traicionado el alto mando militar y que él nos pedía que resguardáramos nuestras vidas que … podían atentar contra nuestra integridad … y bueno prácticamente, pues … yo recuerdo haberle dicho: “Presidente, Comandante Chávez, conviértase en un presidente preso y que el mundo lo sepa”. Posteriormente habló con él, el entonces diputado Nicolás Maduro, la diputada Cilia Flores, dándole ánimo, etc., y a pocos minutos de esa conversación, pudimos presenciar en televisión cuando él (Chávez) llegó a Fuerte Tiuna, todas las transmisiones posteriores que hubo, ya él había sido detenido, ya se había concretado el Golpe de Estado. Pasó el tiempo, recuerdo que amaneció ese 12 de abril y yo les dije a mis compañeros que quería acompañar a mis hijos y a mi familia, mis hijos eran menores de edad, de 7 y 3 años, sentía pues, que mi deber de padre era que tenía que estar con ellos.



GG: ¿Por eso fue que te pudieron agarrar en tu domicilio?



TWS: A eso de las nueve de la mañana, luego de la travesía de buscar el vehículo que estaba en otro sitio, veo que en la residencia donde yo vivía había un papel, una nota hecha a mano que decía que la junta de gobierno iba por mí y en efecto apenas yo ingresé a mi casa unos paramilitares, porque así los califico, que eran del grupo de Pérez Recao, se comunicaban por radio, llegaron a donde yo vivía y querían que yo me fuese con ellos secuestrado… quién sabe a dónde… yo por supuesto no quise someterme, digamos a esa imposición de ese grupo paramilitar y luego comenzó a llegar un gentío a la casa donde yo vivía a rodearla, a lanzar piedras, gritaban improperios, golpeaban las puertas de la casa de ahí donde yo vivía, la rodearon con unas cadenas, yo calculo que llegó a haber más de 100 personas, ellos querían que yo saliera para ser linchado, literalmente linchado y bueno el odio por el cual ellos habían sido envenenados por las transnacionales mediáticas y los medios de comunicación, recordemos que la acción golpista fue dirigida por los dueños de los medios de comunicación de la manera más impune, por supuesto con el apoyo del alto mando militar, y por un sector partidista de la oposición, era una gente totalmente disociada, incluso gente que fue vecina nuestra en aquel tiempo actuaban en contra… pasaron las horas de ese asedio, yo intenté comunicarme con la opinión pública para transmitir esto por radio. Cómo recuerdo a Radio Caracas Radio, que me dijo que no me podían pasar al aire.



GG: Te censuraron, pues



TWS: Llamé también a Globovisión para transmitir mi denuncia de que estaba siendo agredido, asediado, detenido y tampoco me quisieron sacar al aire porque simple y llanamente ellos estaban involucrados en ese hecho. Recuerdo haber conversado con algunos corresponsales de medios impresos denunciado el tema pero en ese sentido ya estaba todo dado… en ese momento la DISIP, siendo la 1:00 del mediodía de ese 12 de abril (2002) acompañado de ellos, entré yo entre cuarenta funcionarios, entre motorizados y funcionarios, todos armados con ametralladoras, etc., ingresaron a la vivienda donde yo vivía y me dijeron que los tenía que acompañar porque el Presidente de la República quería hablar conmigo, yo les dije: ¿cuál Presidente de la República, Chávez? y ellos me dicen: no, el Presidente Carmona, eso fue al mediodía de ese 12 de abril, sin que se hubiese juramentado como dictador, quien fungía de dictador, me dijeron ellos … cosa que era mentira también… que en esa entrevista yo tenía también una cita con el Director de la DISIP. Yo pregunté quién era el Director de la DISIP y me dijeron que era el General (golpista) Ovidio Poggioli. Todo lo demás ocurrió de manera rápida, salí por el pasillo, la gente enardecida, insultándome, llamándome asesino, golpeándome, luego estando en la patrulla ya no había cámara que estaba filmando, yo recuerdo haber pedido respeto … (los policías) uno de ellos me dio un golpe con la culata de un fusil y me caí al suelo, me dieron patadas allí en el suelo, después esa fue la travesía para llegar a la Policía del Hatillo.



GG: O sea fuiste agredido físicamente también



TWS: Me quisieron hacer firmar un acta donde yo dijera que me habían tratado bien, que yo legalizaba esa detención, yo no quise firmar esa acta porque era una detención ilegal, yo era parlamentario, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y entonces finalmente me montaron en otro vehículo, un carro sin placas y me llevaron a la sede de El Helicoide; llegando a la sede de El Helicoide, pude presenciar por RCTV una comentarista-periodista que accedió a elogiar mi detención en términos infames, diciendo que ya todos los afectos al Presidente Chávez estaban siendo detenidos, etc. y bueno el tratamiento fue, como si yo fuese un delincuente, que me quitara la correa, los zapatos, que entregara lo que tenía, cosa a la cual me opuse, refiriendo que yo era un diputado que tenia inmunidad parlamentaria, que yo era un dirigente político, que ese no era el trato que ellos tenían que darme. Pedí un fiscal del Ministerio Público que finalmente llegó, pero que también era un fiscal golpista, que en vez de ayudarme y preservar mis derechos humanos lo que hizo fue que me dijo que lo que había investigado era que yo iba a ser procesado por tener armas de guerra.



GG: Se te criminalizó por tu condición de diputado chavista



TWS: Yo le pregunté ¿bajo qué prueba iba a ser procesado y llevado a un juicio militar por tener armas de guerra cuando jamás yo había usado un arma? El me dijo eso es lo que hay y lo que puedo hacer por ti, se retiró y posteriormente a eso de cuando ya eran las 2:00 de la tarde me sacaron de ese departamento de investigaciones y me llevaron a la oficina del Sub-Director para que yo viera el Decreto del dictador Carmona, que fue leído y en un momento cuando disuelven la Asamblea Nacional, el Sub-Director de la DISIP me dice: señor, ya usted no es diputado, acaban de disolver la Asamblea Nacional. El tratamiento si antes era desagradable, ahora era peor, me trasladaron a unos sótanos, recuerdo que en dicho sótano estaba detenida la dirigente Lina Ron, por unos hechos que habían ocurrido de violencia en los alrededores de la UCV, yo estaba con ella y entre esa hora de la tarde y toda la media noche del ya 13 de abril, al menos cinco fiscales del Ministerio Público fueron a verme, me interrogaban, me entrevistaba, y ninguno tuvo la voluntad de ordenar mi liberación porque efectivamente ellos estaban todos en el golpismo, pues, el Ministerio Público actúo de manera inconstitucional y la gran mayoría afecta al Golpe de Estado. Ya en la mañana del 13 de abril, -que yo concluyo que por razones obvias de que el Decreto de Carmona y la acción cívico-militar del pueblo-, donde ya se sabía que el Presidente Chávez no había renunciado y que tenía que ser rescatado… unos funcionarios de la DISIP me dicen: mire, aquí va a venir una gente del Ministerio Público para chequear su estado de salud, para que diga que no fue torturado y lo vamos a liberar, eso finalmente llegó a ocurrir, eso fue después del mediodía, me dijeron que lo vengan a buscar aquí, yo les referí que ningún familiar mío iba a llegar ahí después de un golpe de estado a buscarme a la DISIP… agarraron y me dejaron en una acera de la avenida Victoria, en una arepera.



GG: Ya sabían lo que venía…



TWS: A la buena de que cualquier francotirador, cualquier criminal me reconociese allí y me matara. Finalmente, alguien me reconoció y me dio la cola a un sitio donde yo pude cambiarme de ropa, empecé a llamar por teléfono, recibí llamadas de gente que me decía que se estaba retomando Miraflores, yo me fui a Miraflores ese 13 de abril en horas del mediodía, tenía ya dos días sin dormir, producto de toda esa contingencia… nos fuimos a Miraflores, di unas entrevistas a medios internacionales, estuve en la retoma de VTV, recuerdo que me hicieron una entrevista relatando todo esto que te estoy diciendo y ya en la madrugada del 14 de abril recuerdo que estuve en la puerta principal de Miraflores, entre otros, junto a Adán Chávez y cuando llega el Comandante que entra por una puerta (hay unas fotos que testimoniaron esto) nos abrazamos … yo le digo Comandante estoy aquí … y él con su buen humor me dijo: Tarek yo te vi por un televisorcito que tenía en Turiamo cuando a ti te golpearon y te llevaban detenido… y bueno ya es una página pasada … y luego estuvimos cuando él (Chávez) dio esa alocución histórica llamando a la paz, a la concordia, que ese mismo sector golpista no respetó, que no quiso atender ese llamado humanista del Presidente Chávez y que luego arremetieron con un paro petrolero que le ocasionó a la patria una pérdida cercana a los 30 mil millones de bolívares. Ese sector golpista que actúo el 11, 12 y 13 de abril es el mismo sector golpista de hoy, que ha buscado desestabilizar a un gobierno legítimamente constituido.



GG: Escuchados esos testimonios, esa recapitulación tan importante para no perder la memoria y la orientación, quería preguntarte si entre los que hoy reclaman que estarían siendo violados sus derechos humanos presuntamente, por el gobierno venezolano, que los ha acusado de haber participado en una nueva intentona golpista, si entre algunos están los que violaron tus derechos humanos y los de mucha gente el 11, 12 y 13 de abril



TWS: Sin lugar a dudas, yo te podría decir que antes de mi detención, merodearon el lugar donde yo vivía, apoyando las detenciones que se estaban dando en toda la capital de la República, los alcaldes del este de Caracas, entre ellos el Sr. Capriles y el Sr. López y avalaron todas las detenciones que se produjeron en ese momento comprometidos, sin lugar a dudas, en ese golpe de estado y también podemos observar que fue el mismo sector que no quiso reconocer la legítima victoria del Presidente Nicolás Maduro, de un dos por ciento, cerca de 200 mil votos. Yo recuerdo que cuando George Bush gana supuestamente con una ventaja de 0,01% de votos una elección que estuvo en suspenso por 45 días, quien sabe por qué circunstancia fraudulenta en la Florida, donde estaba su hermano de gobernador, él se posesionó del cargo y ningún sector opositor en Estados Unidos dijo: no. Y aquí ocurrió lo contrario, no solamente, luego del 14 de abril de 2013, cuando gana el Presidente Maduro, sino también cuando el sector gubernamental obtiene una victoria en las elecciones municipales, apenas un mes después ese mismo sector que estuvo comprometido con el 11 de abril llamo a una supuesta “salida” inconstitucional que tuvo como culminación 43 muertos y 800 lesionados. Yo diría entonces que históricamente Venezuela ha tenido en estos últimos años un sector opositor de una elite financiera, bancaria, mediática y partidista que es la misma elite que ha estado vinculada a una “salida” insurreccional y violenta contra el orden legítimamente constituido del Gobierno del Presidente Hugo Chávez. Esa es la realidad histórica.



GG: ¿Crees que ha sido saldada completamente la deuda del Golpe de Abril de 2002, en materia de derechos humanos o hay casos pendientes e impunidad todavía?



TWS: Mira, hay casos pendientes, obviamente… francotiradores colocados por los golpistas mataron a decenas de venezolanos. Militares convictos y confesos son prófugos de la justicia, que participaron en el Golpe de Estado. Dígame usted ¡el General sombrío y siniestro González González, Medina Gómez!, para hablarle solo de dos… muchos de los que participaron no fueron detenidos, hubo una decisión de un Tribunal Supremo de Justicia que dijo que lo que hubo fue un vacío de poder y que estos militares golpistas actuaron “preñados de buena voluntad”; el dictamen de la infamia, de la ignominia, y eso tiene que ser recordado por el pueblo, cómo era esa magistratura…



GG: Sí, el Estado burgués operando…



TWS: Ese sector golpista, hoy habla sin ninguna vergüenza de derechos humanos, siendo ellos los principales actores de estos crímenes que aquí hemos narrado.



GG: Tarek, y es increíble que los medios de comunicación internacionales, los voceros de los Estados Unidos y algunos presidentes y políticos destacados de países que tuvieron una relación bastante clara y evidente con el golpe, sigan defendiendo a los victimarios y oculten e invisibilicen a las verdaderas víctimas y que hoy para ellos los derechos humanos sean los de los victimarios que durante todos estos años han seguido ejecutando este tipo de acciones. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esta situación?



TWS: Es una situación complicada porque el poder de las transnacionales mediáticas no puede desconocerse y han actuado en esta época incluso con mayor criminalidad. Las corporaciones mediáticas españolas, más las europeas, más las estadounidenses, más las latinoamericanas, todas las que están vinculadas a la SIP, que es un sindicato de medios vinculado a las cosas más oscuras de América Latina, no han dejado de bombardear contra Venezuela, distorsionando la realidad, colocando a los verdugos como héroes y al pueblo venezolano humilde, que es el que ha resistido, como un pueblo ignorante al que hay que anular… es una situación que obliga a la institucionalidad democrática, a los medios alternativos, al Estado venezolano en su conjunto, a las comunidades organizadas, a hacer un triple esfuerzo para enfrentar esta realidad, porque no son misiles de aviones o de tanques, pero si son de tinta, de papel, misiles digitales, con imágenes trucadas, distorsionadas, que confunden a la gente. Entonces, yo diría, elevar el nivel de conciencia democrática del pueblo, identificar qué es el mismo sector extremista, golpista, tanto internacional como nacional, que actuó contra nuestra democracia el 11, 12 y 13 de abril, luego con el paro petrolero y luego con el desconocimiento al gobierno, sector que va por el mundo financiado con dólares, también de la corrupción, por qué cómo te explicas, cinco, siete, nueve viajes mensuales de este sector para difamar a la democracia venezolana en el mundo entero y para buscar un apoyo a sus aventuras golpistas.



GG: Y finalmente Tarek William, ¿cómo te planteas todo esto en tu ubicación hoy desde el Poder Moral y desde la Defensoría del Pueblo concretamente?



TWS: Mira es una situación histórica, yo he asumido la Defensoría del Pueblo en medio de una coyuntura muy difícil para Venezuela y buscamos la verdad, la justicia, ver por encima de todo que somos defensores de nuestro pueblo, de nuestra institucionalidad también, del Estado en su conjunto, atender todas las voces, mediar, llamar a la paz, a la convivencia, ser un muro de contención frente a sectores golpistas, violentos y antidemocráticos, educar, formar un nuevo republicano, un nuevo venezolano, en una cultura por la paz, por la no violencia y por supuesto la consigna que siempre hemos tenido los defensores de Derechos de Derechos Humanos: “Prohibido Olvidar”, no podemos olvidar esta circunstancia porque son parte de un mismo hilo que alguna gente pretende borrar porque tu ves que nunca ha habido una mea culpa de la oposición, ni de la elite política, militar, financiera, bancaria, transnacional, que apoyó ese Golpe de Estado, nunca ha habido de parte de ellos una reflexión, un perdón, sino que más bien hay una reincidencia, por lo tanto, bueno la Defensoría del Pueblo, tendrá que seguir avanzando en medio de esta realidad, buscando por encima de todo la estabilidad y la paz de la familia venezolana.



GG: ¿Algún otro mensaje para la audiencia de Aporrea Radio y para los comunicadores y comunicadoras populares que con seguridad van a contribuir a la redifusión de estas palabras a través de los medios comunitarios y alternativos de Venezuela?



TWS: En medio de una amenaza que no es un juego, un Decreto que han querido ahora los propios actores del mismo minimizarlo, que calificó a Venezuela como una amenaza extraordinaria para los Estados Unidos, teniendo ellos la ignominia, el terrible papel de querer juzgar a funcionarios venezolanos, no siendo ellos tribunales nacionales, actuando como una especie de jueces o policías del mundo que tenemos que rechazar, llamar a la organización del pueblo, llamar siempre a la unidad nacional, convocar a los sectores nacionalistas, yo creo que estamos en una etapa del nacionalismo, el anti-imperialismo, que tenemos que rendir, que tenemos que fortalecer, esta es nuestra patria, este es nuestro país, aquí es donde nosotros vivimos, donde trabajamos y que esté muy claro el pueblo de Venezuela y quienes nos escuchan que detrás de éste Decreto y del Golpe de Estado de abril (2002), del Golpe Petrolero y todo ese llamado a la violencia, ha estado la intención firme, persistente e inequívoca de los Estados Unidos de apoderarse de nuestro petróleo, de apoderarse de nuestro gas, de apoderarse de nuestras aguas. Venezuela hoy por hoy es el país con mayor reserva de petróleo del planeta y eso lo sabe muy bien la elite que domina al mundo, el imperio estadounidense y ellos no van a dejar un día de fracturar la unidad del pueblo, de conspirar hasta que ellos no vean nuevamente, como lo tuvieron en los años 60, 70, 80 y 90 a este país como un patio trasero de ellos, como una colonia de los Estados Unidos donde los propios ingenieros y técnicos venezolanos no podían entrar a los lugares donde estaban los dueños de la Exxon, de la Shell, de las empresas petroleras yanqui, es eso claramente lo que está en el fondo, no es el tema de violación de derechos humanos, ni el tema de la importancia que ellos puedan tener por nuestra democracia, eso es un tema interno venezolano, ellos quieren nuestro petróleo, que esté claro eso, ¿para qué? para saquearlo nuevamente, para colocarlo a 2 dólares, para robarlo y dejar en la miseria y en la guerra interna más espantosa… como ocurrió en Libia, en Irak, que son países petroleros que fueron diezmados por los Estados Unidos, que los sojuzgaron a ellos como lo hicieron los Reinos Árabes como Arabia Saudita, Kuwait y otros. Así que no descansemos nosotros en la organización, en la victoria popular, en la defensa de los Derechos Humanos que es la defensa de nuestro pueblo más humilde, de nuestra soberanía, de nuestra riqueza porque son los derechos humanos, la defensa de la soberanía es defensa de los derechos humanos, la defensa de nuestras riquezas naturales es defensa de los derechos humanos. Pensar y ubicar claramente que eso que está para seguir obteniendo victorias y avanzar en la organización popular.



GG: Muy bien, te agradecemos mucho esas palabras que contribuyen a que podamos conmemorar y tener presente todos estos episodios de nuestra historia ya que seguimos en tiempos turbulentos y debemos continuar haciendo todos los esfuerzos necesarios para la defensa de lo que hemos conquistado a través de nuestra revolución bolivariana, aquí seguimos a la disposición para todo lo que tenga que ver con la defensa de nuestra soberanía, de nuestra patria y con la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país. Muchas gracias a Tarek William Saab, Defensor del Pueblo.



TWS: Muchísimas gracias Gonzalo y a todo el colectivo de Aporrea por esa oportunidad que se nos ha dado en ese día histórico y ¡adelante! (...)’’

