Guaidó rechaza asistir a la citación del Ministerio Público por intento de golpe de Estado

01-04-20.-El diputado de la AN, Juan Guaidó, rechazó este martes la citación a declarar por el caso de presunto golpe de Estado que le hiciera esta misma jornada la Fiscalía, al tiempo que reiteró que no reconoce al titular de este despacho, Tarek William Saab, a quien llamó “usurpador”.



“No tiene mucho sentido (la citación) cuando ni siquiera tiene funciones (Tarek William Saab)”, dijo Guaidó en una entrevista concedida esta noche al canal en línea EVTV.



“Además, mis prerrogativas constitucionales como presidente del Parlamento y presidente encargado no le dan ninguna función (a Saab), y mucho menos a un usurpador para citarme”, añadió.



En este sentido, El Fiscal General Tarek William Saab informó ayer martes que la fiscalía había emitido una citación para que el diputado Juan Guaidó comparecese el jueves a las 9:00 am ante el fiscal que lleva la causa sobre intento de golpe de estado.



La citación es parte de las acciones que emprendió la Fiscalía luego de que fuera incautado en Colombia un arsenal de armas y el exmilitar venezolano Clíver Alcalá Cordones quien confesó públicamente su participación en estos hechos y que recibió instrucciones directas de Guaidó.



Con información de la agencia Efe