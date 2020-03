Desagarradoras imágenes en Ecuador de cadáveres en la calle víctimas de coronavirus

Desde Ecuador se reportan para el día de hoy lunes 30 de marzo, mas de 62 muertos a causa del covid-19, y 1996 contagiados, siendo el país latinoamericano con mas casos de contagios y fallecidos, per capita, y a pesar de que el gobierno ecuatoriano dice que ha hecho todo lo posible para frenar el virus con campañas y medidas de aislamiento social, al parecer estas no han hecho mella en la sociedad ecuatoriana, que hoy sufre las consecuencias de no acatar dichas medidas contra el avance de la pandemia, sin embargo muchos ecuatorianos dicen que el gobierno oculta las verdaderas cifras de fallecidos a causa de esta pandemia.

A través de las redes han salido imágenes dantescas de cadáveres apilados en hospitales, así como en calles y residencias abandonados en espera que los recojan porque no hay transporte suficientes. Y es en estas redes que surgen críticas que sacan a relucir el precario sistema médico y la falta de apoyo a los profesionales de la medicina.

"La situación en Ecuador es inhumana. Cadáveres abandonados días por las calles, hospitales desbordados, estadísticas mentirosas, situación desgarradora y sin control" manifiestan muchos internautas en sus tweets respecto a esta triste situación de desamparo del pueblo de menos recursos.

El vicepresidente ecuatoriano, Otto Sonnenholzner, declaró este domingo a diferentes medios que el nivel de contagio del coronavirus en la ciudad portuaria de Guayaquil (suroeste) es "alarmante" y que cada vez es más alto el riesgo de contraer la enfermedad, Guayaquil y Guayas son las ciudades ecuatorianas con mayor cantidad de infectados y fallecidos.

Advertencia: algunas imágenes con fuerte contenido.