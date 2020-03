Dos exsoldados detenidos, uno en EEUU y otro en Ucrania: Se proponían derrocar a Maduro y matar “comunistas”

El exsoldado estadounidense Graig Lang durante una vista en Vinnytsia, Ucrania Credito: AP

Alex Zwiefelhofer, un exsoldado acusado de matar a una pareja para financiar un viaje a Venezuela Credito: AP

Dos exsoldados del ejército estadounidense se conocieron en Ucrania, donde se incorporaron a una organización paramilitar de extrema derecha. Luego de ser deportados, se propusieron combatir al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y matar “comunistas”.



Eso es lo que Alex Zwiefelhofer les dijo a agentes del FBI y a detectives que lo interrogaron en conexión con el asesinato de una pareja de la Florida en abril del 2018. Las autoridades creen que Zwiefelhofer y Craig Land asesinaron a Serafín y Deana Lorenzo para financiar su viaje a Venezuela.



Casi dos años después de los asesinatos, Zwiefelhofer, de 22 años, espera ser juzgado en Forte Myers, Florida, mientras que Lang, de 29, se encuentra en Ucrania, a la espera de que se resuelva un pedido de extradición de Estados Unidos. Lang se casó con una ucraniana el año pasado y está bajo arresto domiciliario. Uno de sus abogados dijo que podría tomar años procesar el pedido de extradición.



Las autoridades estadounidenses pintan a Lang y Zwiefelhofer como dos asesinos a sangre fría. En Ucrania, un abogado dice que el gobierno estadounidense no hizo lo suficiente para ayudar a Lang y a otros veteranos de guerra a adaptarse a la vida de civil.



“Este tipo estaba buscando un lugar en el mundo donde recibir un balazo y morir”, afirmó el abogado de Lang, Dmytro Morhun, en declaraciones a la Associated Press. “Pero encontró una nueva vida, un nuevo amor, una nueva familia” en Ucrania, agregó.



Lang fue dado de baja por el ejército en el 2014. Zwiefelhofer en el 2018, tras ausentarse sin permiso en septiembre del 2016.



Los dos se conocieron en Ucrania en el 2016. Zwiefelhofer les dijo a las autoridades que él y Lang se incorporaron a Right Sector, una organización ultranacionalista que combatía a los separatistas pro-rusos. Batallones de voluntarios ultraderechistas desempeñaron un papel clave en el conflicto que estalló en el 2014 en el este de Ucrania tras la anexión de Crimea por parte de Rusia.



Miles de voluntarios de Europa y Estados Unidos se sumaron a esa lucha. Algunos combatientes extranjeros fueron impulsados por una ideología de supremacistas blancos, pero soldados que conocieron a Lang en Ucrania afirman que nunca expresó puntos de vista extremistas.



Una mujer que peleó a su lado en Ucrania lo describió como alguien “tranquilo y razonable”, pero dijo que tenía problemas personales relacionados con un divorcio y una pelea por la custodia de su hijo. “Se fue a pelear en Ucrania porque no tenía adónde ir”, dijo la mujer, que pidió ser identificada solo por su nombre de pila por razones de seguridad.



En el 2017 Lang y Zwiefelhofer viajaron a África y fueron detenidos por las autoridades de Kenia al tratar de entrar a ese país desde Sudán del Sur. Posteriormente fueron deportados a Estados Unidos.



Brian Boyenger, otro veterano del ejército estadounidense, dijo que pasó algunos meses con Lang en Ucrania.



“Se manejaba como un soldado profesional y disciplinado”, escribió Boyenger en un mensaje de Facebook. “Las cosas de que se lo acusa me sorprendieron”.



En la noche del 9 de abril del 2018, la oficina del sheriff de Lee County, en la Florida, recibió una llamada informando de una balacera en la localidad de Estero. Agentes fueron al lugar y no encontraron nada.



Ocho horas después, hallaron una camioneta roja acribillada. Serafín Lorenzo Jr., de 53 años, tenía siete impactos y Deana Lorenzo, de 51, once.



Los investigadores comprobaron que habían retirado 3.000 dólares en efectivo y manejado más de dos horas desde su casa de Brooksville, Florida, para comprar armas a alguien que las vendía a través de un portal llamado Armslist. El vendedor, un tal “Jeremy”, les había dicho que los esperaría en una iglesia de Estero. “Estoy en la iglesia”, dijo Serafín Lorenzo en su último mensaje de texto.



Los investigadores relacionaron a los excombatientes con los asesinatos a partir de mensajes y publicaciones en las redes sociales.



Los archivos de Google indicaron que las búsquedas de Zwiefelhofer incluyeron la frase “¿cómo ingresar clandestinamente a América del Sur”, según dijo un agente del FBI en un affidavit. Zwiefelhofer también buscó un video de una escena de una película que mostraba una emboscada en la que se usó la misma táctica empleada por los atacantes de los Lorenzo, señaló el agente.



Un “allegado” no identificado a Lang les dijo a los detectives que habían viajado a Bogotá varios meses después del incidente en la Florida, según el affidavit del agente del FBI. Lang se unió a un grupo de la resistencia de Venezuela que tenía una vivienda segura en Cúcuta, Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, de acuerdo con el allegado, quien les dijo a los investigadores que dejó a Lang en Bogotá.



Zwiefelhofer fue detenido en Wisconsin en mayo. Admitió haber viajado a la Florida con Lang en abril del 2018, pero negó haber estado en el área donde asesinaron a los Lorenzo.



Se declaró inocente y está a la espera de su juicio, programado para agosto.



No hay fecha para el proceso en torno a la extradición de Lang. Morhun, su abogado, dijo que apelará si Ucrania decide deportarlo. Sostiene que Ucrania no puede hacerlo porque se expondría a la pena capital en Estados Unidos, que los ucranianos abolieron hace dos décadas.



Kunzelman informó desde College Park, Maryland. Karmanau lo hizo desde Minsk, Bielorrusia. Los reporteros de la Associated Press Lolita Baldor (Washington) y Jonathan Drew (Raleigh, Carolina del Norte) colaboraron en este despacho.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 689 veces.

La fuente original de este documento es:

AP (https://apnews.com/169adc9008b844cd9395decf7f8d8ddf)